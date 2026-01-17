Фанаты «Челси» скандировали имя Романа Абрамовича перед матчем чемпионата Англии

Болельщики синих скандировали призыв: «Мы хотим вернуть наш “Челси”, а также распевали имя бывшего владельца клуба, российского бизнесмена Романа Абрамовича.
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год и выиграл с командой 21 трофей. Россиянин был вынужден продать футбольный клуб под давлением британского правительства.
Футбол, Англия, Тур 22
17.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Кит Эндрюс
Голы
Челси
Жоао Педро
(Энцо Фернандес)
26′
Коул Палмер
76′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
67′
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
90+1′
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
24
Рис Джеймс
85′
21
Йоррел Хато
49
Алехандро Гарначо
57′
17
Андрей Сантос
20
Жоао Педро
74′
9
Лиам Делап
4
Тосин Адарабиойо
58′
29
Уэсли Фофана
83′
8
Энцо Фернандес
85′
34
Джош Ачимпонг
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
8
Матиас Йенсен
9
Игор Тиаго
20
Кристоффер Айер
22
Натан Коллинз
27
Виталий Янельт
45+3′
3
Рико Хенри
82′
2
Аарон Хики
24
Миккель Дамсгор
77′
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
36′
82′
23
Кин Льюис-Поттер
18
Егор Ярмолюк
90′
45
Ромель Донован
Статистика
Челси
Брентфорд
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
6
15
Удары в створ
2
5
Угловые
3
9
Фолы
7
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти