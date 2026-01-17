Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Марсель
3
Все коэффициенты
П1
46.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.80
П2
3.33
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
2.80
П2
1.77
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

«Наполи» победил «Сассуоло», прервав серию из трех ничьих в Серии А

«Наполи» на домашнем стадионе обыграл «Сассуоло» в матче 21-го тура итальянской Серии А.

Источник: Getty Images

Единственный гол забил словацкий полузащитник неаполитанцев Станислав Лоботка на 7-й минуте. Итоговый счет — 1:0, команда Антонио Конте прервала серию из трех ничьих подряд в чемпионате страны.

После этого матча «Наполи» делит 2−3-е места в таблице Серии А (43 очка), «Сассуоло» располагается на 11−12-й строчках (23 балла).

Наполи
1:0
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
Футбол, Италия, 21-й тур
17.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Фабио Гроссо
Голы
Наполи
Станислав Лоботка
7′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
5
Жуан Жезус
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
31
Сэм Бекема
57′
70
Ноа Ланг
13
Амир Ррахмани
67′
4
Алессандро Буонджорно
26
Антонио Вергара
62′
30
Паскуале Маццокки
20
Эльиф Эльмас
56′
21
Маттео Политано
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
18
Неманья Матич
45
Арман Лорьенте
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
3
Джош Дойг
81′
25
Войо Кулибали
35
Лука Липани
89′
9
Валид Чеддира
40
Астер Вранкс
53′
54′
44
Эдоардо Яннони
84′
99
Андреа Пинамонти
89′
24
Лука Моро
20
Алиу Фадера
81′
14
Лаурс Скьеллеруп
Статистика
Наполи
Сассуоло
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
21
Удары в створ
4
4
Угловые
5
4
Фолы
10
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти