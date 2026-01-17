«Наполи» победил «Сассуоло», прервав серию из трех ничьих в Серии А

Единственный гол забил словацкий полузащитник неаполитанцев Станислав Лоботка на 7-й минуте. Итоговый счет — 1:0, команда Антонио Конте прервала серию из трех ничьих подряд в чемпионате страны.
После этого матча «Наполи» делит 2−3-е места в таблице Серии А (43 очка), «Сассуоло» располагается на 11−12-й строчках (23 балла).
Футбол, Италия, 21-й тур
17.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Фабио Гроссо
Голы
Наполи
Станислав Лоботка
7′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
5
Жуан Жезус
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
31
Сэм Бекема
57′
70
Ноа Ланг
13
Амир Ррахмани
67′
4
Алессандро Буонджорно
26
Антонио Вергара
62′
30
Паскуале Маццокки
20
Эльиф Эльмас
56′
21
Маттео Политано
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
18
Неманья Матич
45
Арман Лорьенте
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
3
Джош Дойг
81′
25
Войо Кулибали
35
Лука Липани
89′
9
Валид Чеддира
40
Астер Вранкс
53′
54′
44
Эдоардо Яннони
84′
99
Андреа Пинамонти
89′
24
Лука Моро
20
Алиу Фадера
81′
14
Лаурс Скьеллеруп
Статистика
Наполи
Сассуоло
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
21
Удары в створ
4
4
Угловые
5
4
Фолы
10
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти