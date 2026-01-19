Футболист сборной Англии Гехи перешел в «Манчестер Сити»

Гехи 25 лет, он выступал за «Кристал Пэлас» с 2021 года. В составе команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. За сборную Англии Гехи провел 26 матчей и забил 1 мяч. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года.