Футболист сборной Англии Гехи перешел в «Манчестер Сити»

Ранее защитник выступал за «Кристал Пэлас».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Защитник сборной Англии по футболу Марк Гехи перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «Кристал Пэлас».

По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до июня 2031 года.

Гехи 25 лет, он выступал за «Кристал Пэлас» с 2021 года. В составе команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. За сборную Англии Гехи провел 26 матчей и забил 1 мяч. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года.

«Манчестер Сити» после 22 матчей набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с 28 очками располагается на 13-й строчке.