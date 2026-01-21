Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2

«Барселона» отдала тер Штегена в аренду

Вратарь «Барселоны» тер Штеген перешел в «Жирону» на правах аренды.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Немецкий вратарь футбольного клуба «Барселона» Марк-Андре тер Штеген перешел в «Жирону» на правах аренды, сообщается на сайте «сине-гранатовых».

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Контракт тер Штегена с «Барселоной» действует до 2028 года.

«Сегодня мой последний день в этом сезоне с моими товарищами по команде и сотрудниками “Барселоны”, и у меня действительно смешанные чувства. Столько воспоминаний и эмоций проходит сквозь меня прямо сейчас. Уже почти 12 лет этот клуб — это место, где я вырос как игрок и как человек и где прожил незабываемые моменты. Парням в раздевалке я хочу сказать спасибо за столько прожитых лет, за совместную повседневную жизнь, смех, битвы и уважение. Мне выпала огромная честь носить капитанскую повязку, это будет со мной вечно», — написал голкипер в соцсети X.

Тер Штегену 33 года. Он перешел в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.

С октября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб три матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством «Барселоны». В нынешнем сезоне бывший капитан команды вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Гвадалахары» (2:0).