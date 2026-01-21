«Барселона» отдала тер Штегена в аренду

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Немецкий вратарь футбольного клуба «Барселона» Марк-Андре тер Штеген перешел в «Жирону» на правах аренды, сообщается на сайте «сине-гранатовых».
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Контракт тер Штегена с «Барселоной» действует до 2028 года.
«Сегодня мой последний день в этом сезоне с моими товарищами по команде и сотрудниками “Барселоны”, и у меня действительно смешанные чувства. Столько воспоминаний и эмоций проходит сквозь меня прямо сейчас. Уже почти 12 лет этот клуб — это место, где я вырос как игрок и как человек и где прожил незабываемые моменты. Парням в раздевалке я хочу сказать спасибо за столько прожитых лет, за совместную повседневную жизнь, смех, битвы и уважение. Мне выпала огромная честь носить капитанскую повязку, это будет со мной вечно», — написал голкипер в соцсети X.
Тер Штегену 33 года. Он перешел в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
С октября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб три матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством «Барселоны». В нынешнем сезоне бывший капитан команды вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Гвадалахары» (2:0).