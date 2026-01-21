«Барселона» отдала тер Штегена в аренду

«Сегодня мой последний день в этом сезоне с моими товарищами по команде и сотрудниками “Барселоны”, и у меня действительно смешанные чувства. Столько воспоминаний и эмоций проходит сквозь меня прямо сейчас. Уже почти 12 лет этот клуб — это место, где я вырос как игрок и как человек и где прожил незабываемые моменты. Парням в раздевалке я хочу сказать спасибо за столько прожитых лет, за совместную повседневную жизнь, смех, битвы и уважение. Мне выпала огромная честь носить капитанскую повязку, это будет со мной вечно», — написал голкипер в соцсети X.