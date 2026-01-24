Арсен Захарян не сыграет против «Сельты» в 21-м туре Ла Лиги

Захарян, воспитанник московского «Динамо», который выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года, успел сыграть в 12 матчах Примеры сезона-2025/2026, где никакими результативными действиями не отметился. Действующее соглашение россиянина с «королевскими» истекает в конце июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 7,5 миллионов евро.