Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.44
X
3.10
П2
2.13
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Боруссия Д
2
Все коэффициенты
П1
44.00
X
11.50
П2
1.06
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.12
П2
3.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.10
П2
1.33
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.03
П2
2.04
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.94
X
4.26
П2
1.88
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.90
П2
3.45
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Арсен Захарян не сыграет против «Сельты» в 21-м туре Ла Лиги

Российский полузащитник клуба Ла Лиги «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку басков на предстоящий матч 21-го тура сезона-2025/2026 чемпионата Испании по футболу против «Сельты».

Источник: Metaratings.ru

20 января в пресс-службе «королевских» сообщили каналу «Матч ТВ», что решение об участии 22-летнего хавбека в игре с командой из Виго будет принято в конце недели с учётом восстановления игрока после мышечного дискомфорта.

Матч «бело-голубых» с «кельтами» состоится 25 января в Сан-Себастьяне на поле стадиона «Реале Арена».

Захарян, воспитанник московского «Динамо», который выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года, успел сыграть в 12 матчах Примеры сезона-2025/2026, где никакими результативными действиями не отметился. Действующее соглашение россиянина с «королевскими» истекает в конце июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 7,5 миллионов евро.