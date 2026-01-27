Гаргаев о Макарове: задержек по зарплате в «Кайсериспоре» нет

Бывший агент Анзор Гаргаев, ранее работавший на турецком футбольном рынке, высказался о переходе полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в «Кайсериспор», а также оценил перспективы игрока в новом клубе.
«Сначала Макаров очень неплохо смотрелся в “Динамо”, но в какой-то момент его результативность упала. Он хороший футболист для чемпионата Турции. И переходит в неплохой клуб.
Задержек по зарплате там нет, а руководство адекватное. «Кайсериспор» — хорошая команда по турецким меркам. В прошлом году ей не везло. 14-е место — это не их реальная позиция. Клуб никогда не вылетал, всегда был в середине таблицы и выше", — сказал Гаргаев Metaratings.ru.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Макаров принял участие в восьми матчах, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,8 млн евро.
Контракт россиянина с новым клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. «Кайсериспор» после 19 туров занимает 17-е место в чемпионате Турции с 15 очками.