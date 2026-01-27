Ричмонд
Рианчо: Захаряну сейчас не стоит возвращаться в Россию

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации с полузащитником испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном. Ранее Марко‑Антонио Санде сообщил, что Захарян может покинуть испанскую команду.

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации с полузащитником испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

Ранее журналист COPE Марко‑Антонио Санде сообщил, что Захарян может покинуть испанскую команду в зимнее трансферное окно.

«Захаряну сейчас не стоит возвращаться в Россию. Ему следует стремиться к успеху в европейских чемпионатах и пробовать свои силы в Европе», — сказал Рианчо Metaratings.ru.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Россиянин сыграл в 60 матчах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Соглашение хавбека с испанской командой рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 7,5 млн евро.