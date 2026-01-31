В «Кайсериспоре» уверены, что футболист Макаров принесет пользу команде

«Нашей команде нужны трансферы, наши главный тренер и спортивный директор работают над некоторыми проектами. Они хотели, чтобы Макаров перешел в команду. Они подумали, что Денис может быть полезен команде. Денис очень хороший игрок», — сообщили в пресс-службе.