В «Кайсериспоре» уверены, что футболист Макаров принесет пользу команде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский полузащитник Денис Макаров будет полезен турецкому «Кайсериспору», он является хорошим футболистом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе турецкого клуба.
Макаров перешел в «Кайсериспор» из московского «Динамо» в январе. Он будет выступать за команду до конца сезона.
«Нашей команде нужны трансферы, наши главный тренер и спортивный директор работают над некоторыми проектами. Они хотели, чтобы Макаров перешел в команду. Они подумали, что Денис может быть полезен команде. Денис очень хороший игрок», — сообщили в пресс-службе.
«Кайсериспор» занимает 17-е место в чемпионате Турции после 19 туров, набрав 15 очков. 1 февраля команда сыграет на выезде с «Галатасараем» в матче чемпионата Турции.