Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.62
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.38
П2
4.11
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.75
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.86
П2
4.45
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.10
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.62
П2
3.25
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.76
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.26
П2
1.57
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.57
П2
2.36
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.38
П2
2.60
Футбол. Франция
19:00
Париж
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.87
П2
1.93
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.48
П2
4.45
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.84
П2
5.92
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.94
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.27
X
4.30
П2
1.66
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.65
П2
4.43
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.10
П2
4.07
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.05
П2
4.40
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.25
П2
1.33
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Гавр
0
П1
X
П2

В «Кайсериспоре» уверены, что футболист Макаров принесет пользу команде

Макаров перешел в «Кайсериспор» из московского «Динамо» в январе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский полузащитник Денис Макаров будет полезен турецкому «Кайсериспору», он является хорошим футболистом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе турецкого клуба.

Макаров перешел в «Кайсериспор» из московского «Динамо» в январе. Он будет выступать за команду до конца сезона.

«Нашей команде нужны трансферы, наши главный тренер и спортивный директор работают над некоторыми проектами. Они хотели, чтобы Макаров перешел в команду. Они подумали, что Денис может быть полезен команде. Денис очень хороший игрок», — сообщили в пресс-службе.

«Кайсериспор» занимает 17-е место в чемпионате Турции после 19 туров, набрав 15 очков. 1 февраля команда сыграет на выезде с «Галатасараем» в матче чемпионата Турции.