«Барселона» одержала победу в выездном матче чемпионата Испании

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Барселона» на выезде обыграла «Эльче» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Эльче завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Ламин Ямаль (6-я минута), Ферран Торрес (40) и Маркус Рэшфорд (72). У «Эльче» отличился Альваро Родригес (29).
«Барселона» набрала 55 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти матчей и располагается на 12-м месте с 24 баллами.
В следующем туре «Барселона» 7 февраля примет «Мальорку», а «Эльче» в этот же день на выезде сыграет против «Реал Сосьедад», в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Эдер Сарабия
Ханс-Дитер Флик
Альваро Родригес
(Херман Валера)
29′
Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
6′
Ферран Торрес
(Френки де Йонг)
40′
Маркус Рэшфорд
72′
13
Иньяки Пенья
18
Джон Дональд
38′
23
Виктор Чуст
3
Адрия Педроса
11
Херман Валера
30
Родриго Мендоса
76′
22
Давид Аффенгрюбер
74′
21
Лео Петро
19
Грэди Диангана
60′
16
Мартин Нето
8
Марк Агуадо
56′
5
Фредерико Редондо
20
Альваро Родригес
75′
24
Лукас Сепеда
9
Андре Силва
60′
32
Адам Бойар
13
Хоан Гарсия
3
Алехандро Бальде
21
Френки де Йонг
90′
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
84′
4
Рональд Араухо
20
Дани Ольмо
62′
22
Марк Берналь
16
Фермин Лопес
85′
17
Марк Касадо
7
Ферран Торрес
62′
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
46′
14
Маркус Рэшфорд
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти