Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
14:30
Торино
:
Лечче
П1
2.13
X
3.18
П2
4.56
Футбол. Испания
16:00
16:00
Реал
:
Райо Вальекано
П1
1.25
X
6.73
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
17:00
Комо
:
Аталанта
П1
2.37
X
3.35
П2
3.55
Футбол. Англия
17:00
17:00
Астон Вилла
:
Брентфорд
П1
2.15
X
3.57
П2
3.52
Футбол. Англия
17:00
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Фулхэм
П1
1.58
X
4.55
П2
5.44
Футбол. Англия
17:00
17:00
Ноттингем Форест
:
Кристал Пэлас
П1
2.00
X
3.56
П2
3.94
Футбол. Франция
17:00
17:00
Лион
:
Лилль
П1
2.08
X
3.77
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
17:30
Штутгарт
:
Фрайбург
П1
1.71
X
4.23
П2
4.80
Футбол. Испания
18:15
18:15
Бетис
:
Валенсия
П1
1.88
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Франция
19:15
19:15
Анже
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
19:15
Ницца
:
Брест
П1
2.18
X
3.45
П2
3.56
Футбол. Франция
19:15
19:15
Тулуза
:
Осер
П1
1.77
X
3.67
П2
5.10
Футбол. Англия
19:30
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Сити
П1
4.60
X
4.21
П2
1.72
Футбол. Германия
19:30
19:30
Боруссия Д
:
Хайденхайм
П1
1.25
X
7.05
П2
11.50
Футбол. Италия
20:00
20:00
Кремонезе
:
Интер
П1
11.00
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
20:30
Хетафе
:
Сельта
П1
2.95
X
2.91
П2
2.84
Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2

«Барселона» одержала победу в выездном матче чемпионата Испании

«Барселона» на выезде обыграла «Эльче» в матче чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Барселона» на выезде обыграла «Эльче» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Эльче завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Ламин Ямаль (6-я минута), Ферран Торрес (40) и Маркус Рэшфорд (72). У «Эльче» отличился Альваро Родригес (29).

«Барселона» набрала 55 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти матчей и располагается на 12-м месте с 24 баллами.

В следующем туре «Барселона» 7 февраля примет «Мальорку», а «Эльче» в этот же день на выезде сыграет против «Реал Сосьедад», в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Эльче
1:3
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Испания, 22-й тур
31.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Мануэль Мартинес Валеро
Главные тренеры
Эдер Сарабия
Ханс-Дитер Флик
Голы
Эльче
Альваро Родригес
(Херман Валера)
29′
Барселона
Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
6′
Ферран Торрес
(Френки де Йонг)
40′
Маркус Рэшфорд
72′
Составы команд
Эльче
13
Иньяки Пенья
18
Джон Дональд
38′
23
Виктор Чуст
3
Адрия Педроса
11
Херман Валера
30
Родриго Мендоса
76′
22
Давид Аффенгрюбер
74′
21
Лео Петро
19
Грэди Диангана
60′
16
Мартин Нето
8
Марк Агуадо
56′
5
Фредерико Редондо
20
Альваро Родригес
75′
24
Лукас Сепеда
9
Андре Силва
60′
32
Адам Бойар
Барселона
13
Хоан Гарсия
3
Алехандро Бальде
21
Френки де Йонг
90′
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
84′
4
Рональд Араухо
20
Дани Ольмо
62′
22
Марк Берналь
16
Фермин Лопес
85′
17
Марк Касадо
7
Ферран Торрес
62′
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
46′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Эльче
Барселона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
30
Удары в створ
3
8
Угловые
2
8
Фолы
15
9
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
