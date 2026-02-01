Ричмонд
«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в Ла Лиге благодаря голу с пенальти

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в Ла Лиге благодаря голу с пенальти в допвремя.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье на домашнем стадионе «сливочных», завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (15-я минута) и Килиан Мбаппе (90+10). У гостей мяч забил Хорхе де Фрутос (49). На 80-й минуте красную карточку получил футболист «Райо Вальекано» Пате Сисс. На 13-й добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален его одноклубник Пеп Чаваррия.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем на 8-й минуте встречи получил травму и покинул поле со слезами на глазах, держась за заднюю поверхность бедра.

«Реал» продлил победную серию в Ла Лиге до шести матчей и с 54 очками идет на втором месте в турнирной таблице. «Райо Вальекано» (22 очка) располагается на 17-й позиции.

В следующем туре 8 февраля на выезде сыграет с «Валенсией», «Райо Вальекано» днем ранее примет «Овьедо».

Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Райо Вальекано
Футбол, Испания, 22-й тур
1.02.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Иньиго Перес
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
15′
Килиан Мбаппе
90′
Райо Вальекано
Хорхе Де Фрутос
49′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
6
Эдуардо Камавинга
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
83′
30
Франко Мастантуоно
60′
16
Гонсало Гарсия
5
Джуд Беллингем
10′
21
Браим Диас
17
Рауль Асенсио
46′
19
Дани Себальос
69′
24
Дин Хейсен
77′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
77′
11
Родригу
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
82′
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
57′
90′
24
Флориан Лежен
32
Нобель Менди
6
Пате Сисс
80′
12
Ильяс Ахомаш
83′
84′
14
Карлос Мартин
18
Ривера Альваро Гарсия
77′
22
Альфонсо Эспино
90′
7
Изи Палазон
65′
83′
5
Луис Фелипе
19
Хорхе Де Фрутос
56′
4
Педро Диас
15
Херард Гумбау
53′
56′
23
Оскар Валентин
72′
Статистика
Реал
Райо Вальекано
Желтые карточки
2
8
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
16
11
Удары в створ
6
4
Угловые
9
4
Фолы
6
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти