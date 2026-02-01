«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в Ла Лиге благодаря голу с пенальти

Встреча, которая прошла в воскресенье на домашнем стадионе «сливочных», завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (15-я минута) и Килиан Мбаппе (90+10). У гостей мяч забил Хорхе де Фрутос (49). На 80-й минуте красную карточку получил футболист «Райо Вальекано» Пате Сисс. На 13-й добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален его одноклубник Пеп Чаваррия.