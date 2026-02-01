Ричмонд
Футболист сборной Украины перешел из «Арсенала» в «Аякс»

Футболист сборной Украины Александр Зинченко перешел из лондонского «Арсенала» в «Аякс». Об этом сообщается на сайте команды из Амстердама.

Источник: Reuters

Контракт с полузащитником рассчитан до конца нынешнего сезона — до июня этого года. За новый клуб Зинченко будет выступать под 47-м номером. Сумма трансфера не уточняется. По информации портала Transfermarkt, она составляет 1,5 миллиона евро.

«С Александром мы приобретаем опытного игрока, который сразу же повысит наше качество игры в Лиге чемпионов. Он тактически силен, обеспечивает стабильность в обороне и идеально вписывается в наш стиль игры», — заявил директор «Аякса» Марийн Бьюкер.

Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» в 2022 году. В нынешнем сезоне он выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». Украинец провел 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.