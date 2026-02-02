«Ювентус» на выезде разгромил «Парму» в матче Серии А

Встреча прошла в воскресенье в Парме и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Глейсон Бремер (15-я и 54-я минуты), по мячу забили Уэстон Маккенни (37) и Джонатан Дэвид (64). Единственный гол «Пармы» случился благодаря автоголу Андреа Камбьязо (51).