«Ювентус» на выезде разгромил «Парму» в матче Серии А

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на выезде разгромил «Парму» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Парме и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Глейсон Бремер (15-я и 54-я минуты), по мячу забили Уэстон Маккенни (37) и Джонатан Дэвид (64). Единственный гол «Пармы» случился благодаря автоголу Андреа Камбьязо (51).
«Ювентус» (45 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (23) располагается на 16-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» примет римский «Лацио» 8 февраля, а «Парма» в тот же день в гостях встретится с «Болоньей».