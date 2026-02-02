Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

«Ювентус» на выезде разгромил «Парму» в матче Серии А

«Ювентус» разгромил «Парму» в матче Серии А благодаря дублю Бремера.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на выезде разгромил «Парму» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в воскресенье в Парме и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Глейсон Бремер (15-я и 54-я минуты), по мячу забили Уэстон Маккенни (37) и Джонатан Дэвид (64). Единственный гол «Пармы» случился благодаря автоголу Андреа Камбьязо (51).

«Ювентус» (45 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (23) располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» примет римский «Лацио» 8 февраля, а «Парма» в тот же день в гостях встретится с «Болоньей».