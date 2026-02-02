Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.31
П2
2.02
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
4.94
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.13
П2
2.89
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Стало известно об отказе Роналду играть за «Аль-Наср»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказывается играть за саудовский «Аль-Наср». Об этом стало известно A Bola.

Источник: Reuters

По информации источника, форвард недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом. В частности, Роналду не устраивает объем инвестиций, поступающих в команду.

На данный момент Роналду планирует пропустить матч чемпионата страны против «Аль-Рияда». Встреча пройдет в понедельник, 2 февраля.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Вместе с национальной сборной Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.