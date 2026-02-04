Это окно — самое скучное за последние годы в Европе. Даже «Челси» никого не купил

Но мы знаем и помним, что январь может быть другим. Если кто забыл, именно зимой Фернандо Торрес переходил из «Ливерпуля» в «Челси» (58,5 миллиона евро, 2011), Виргил ван Дейк — из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» (84,65 миллиона евро, 2018), Филиппе Коутинью — из «Ливерпуля» в «Барселону» (135 миллионов евро, 2018), а Бруну Фернандеш — из «Спортинга» в «МЮ» (65 миллионов евро, 2020). В январе 2023-го знатно пошумел на рынке «Челси», взявший тогда Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 миллион евро (а заодно и Михаила Мудрика за 70 миллионов из «Шахтера», но вряд ли в Лондоне хотят вспоминать об этом).