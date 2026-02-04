Это окно — самое скучное за последние годы в Европе. Даже «Челси» никого не купил

Завершившееся в ведущих европейских лигах зимнее трансферное окно проще всего охарактеризовать словом «спокойное». Или даже «скучное».
Впрочем, это не должно удивлять. Январское окно, открытое всего на месяц, в основном носит вспомогательный характер. Клубы чаще всего выходят на рынок, если необходимо срочно заменить игрока, выбывшего из-за травмы, или закрыть проблемную позицию. Отдельная категория — аутсайдеры, которым грозит вылет: они нередко усиливаются по вахтовому принципу с единственной целью — спастись, а уже потом разбираться с последствиями. Особенно если команда неожиданно оказалась на дне турнирной таблицы — как, например, в этом сезоне произошло с «Фиорентиной».
Но мы знаем и помним, что январь может быть другим. Если кто забыл, именно зимой Фернандо Торрес переходил из «Ливерпуля» в «Челси» (58,5 миллиона евро, 2011), Виргил ван Дейк — из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» (84,65 миллиона евро, 2018), Филиппе Коутинью — из «Ливерпуля» в «Барселону» (135 миллионов евро, 2018), а Бруну Фернандеш — из «Спортинга» в «МЮ» (65 миллионов евро, 2020). В январе 2023-го знатно пошумел на рынке «Челси», взявший тогда Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 миллион евро (а заодно и Михаила Мудрика за 70 миллионов из «Шахтера», но вряд ли в Лондоне хотят вспоминать об этом).
Год назад агрессивно действовал на рынке и «Манчестер Сити». Сезон складывался неудачно, команда явно нуждалась в обновлении, и руководство клуба не стало ждать лета. «Сити» приобрел Омара Мармуша за 75 миллионов евро, Абдулкодира Хусанова за 40 миллионов и Нико Гонсалеса за 60 миллионов — последнего рассматривали как замену травмированному Родри. Тогда же Хвича Кварацхелия сменил «Наполи» на «ПСЖ» за 70 миллионов евро. Активны были и саудовские клубы, переманившие Джона Дурана из «Астон Виллы» за 70 миллионов и Галено из «Порту» за 50 миллионов евро.
На этом фоне январь нынешнего года выглядел откровенно блекло. Интересные сделки, безусловно, случались, но по-настоящему статусных переходов не было. Показательно, что в этот раз вообще никого не купил даже «Челси» — сам по себе весомый индикатор происходящего.
Да, не молчал «Манчестер Сити»: клуб пополнил состав Антуаном Семеньо за 72 миллиона евро — самым дорогим трансфером зимы — и Марком Геи за 23 миллиона. Однако покупка защитника во многом была вынужденной мерой из-за травм Джона Стоунза, Рубена Диаша и Йошко Гвардиола.
Активность неожиданно проявил и «Атлетико», который расстался с Джакомо Распадори и Коннором Галлахером, а взамен подписал Адемолу Лукмана, Родриго Мендосу и Обеда Варгаса. Отдельно стоит упомянуть «Тоттенхэм», который традиционно находится в состоянии перманентного трансферного движения, но это уже почти отдельный жанр.
Характерно, что самой громкой новостью заключительного дня стал трансфер Йоргена Странна Ларсена из «Вулверхэмптона» в «Кристал Пэлас» почти за 50 миллионов евро. Да, это рекордная покупка в истории «орлов», но и она скорее подчеркивает общее затишье — как и январское молчание «Челси».
В итоге самым интригующим трансфером месяца можно назвать покупку «Ливерпулем» 20-летнего центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке за 63,5 миллиона евро. Француза, на которого также претендовали «Реал» и «Челси», уже называют новым ван Дейком, отмечая его физическую мощь и футбольный интеллект. Правда, на «Энфилд» он приедет только летом, а текущий сезон доиграет в «Ренне». Это может оказаться отличной инвестицией, однако есть и настораживающий пример Ленни Йоро, которого оценивали столь же высоко: в 18 лет он перешел из «Лилля» в «МЮ» за 62 миллиона евро, но в Англии пока так и не раскрылся.
Причин нынешнего затишья у топовых и околотоповых клубов несколько. Важную роль играет финансовый фейр-плей — как общеевропейский, так и внутренний. В Англии, например, требования в последние годы заметно ужесточились. Тот же «МЮ» интересовался Семеньо, однако «Сити» предложил «Борнмуту» более выгодные условия, а на красной половине Манчестера предпочли сохранить средства, чтобы, видимо, не пришлось опять экономить на обедах для рядовых сотрудников.
У некоторых грандов, как у «Арсенала» и «Баварии», и без того нет острой необходимости в усилении. «Реал» уже давно принципиально не выходит на рынок зимой. Для «Барселоны» же каждый трансфер сегодня превращается в сложную бухгалтерскую задачу.
В Италии главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти наверняка хотел бы получить габаритного центрального нападающего взамен регулярно травмирующихся Душана Влаховича и Аркадиуша Милика, однако подходящего варианта клуб так и не нашел. В «Милане» аналогичную проблему решили временно — арендой Николаса Фюллькруга. Хотя красно-черные могли купить и другого форварда, но Жан-Филлип Матета провалил медобследование.
Летом рынок почти наверняка будет куда более оживленным — тем более в год чемпионата мира, который традиционно подогревает трансферную активность.
Автор: Дмитрий Гирин