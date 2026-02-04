«Барселона» не оступилась в Кубке там, где опозорился «Реал», а «Милан» не дает умереть чемпионской интриге

Испания: серия Ямаля
Кубок Испании. ¼ финала
Альбасете — Барселона 1:2
Особый шарм игре в Альбасете придавал тот факт, что в этом городе в предыдущем раунде Кубка Испании опозорился «Реал». На тот момент хозяева были в числе аутсайдеров Сегунды, однако настолько вдохновились историческим успехом, что выдали серию из трех побед и поднялись на двенадцатое место. От зоны вылета теперь восемь очков, так что команда Альберто Гарсии находилась на эмоциональном подъеме.
Ну, а «Барселона», которая должна была учесть ошибки Мадрида, владея ощутимым преимуществом, никак не могла расшатать насыщенную оборону хозяев. Один раз, правда, Дани Ольмо удался прекрасный пас на ход Рэшфорду, однако тот даже не попал в ворота. Правда, именно Маркус сыграл одну из ключевых ролей в единственной за первый тайм голевой атаке.
Сине-гранатовые накрыли хозяев прессингом, и англичанин с Френки де Йонгом вывели на удар красиво закрутившего мяч в дальний угол Ямаля. Для Ламина, который к 18 годам отыграл за «Барсу» уже 135 матчей, данный успех получился особенным — форвард впервые в карьере выдал серию из четырех результативных игр. Возможно, она получилась бы даже более продолжительной, однако дисквалификация помешала сыграть в ЛЧ против пражской «Славии». Ну, а Рэшфорд продолжил начатое подачей с углового на голову Араухо.
Капитан «Барсы» будто застраховал себя от возможной ошибки, которая в итоге не имела печальных последствий. Забивший два гола «Реалу» Хефте Бетанкор обыграл Араухо в штрафной и не попал в верхний угол. А так как форвард «Альбасете» несколько минут спустя головой с нескольких метров послал мяч выше цели, можно сказать, что он словно израсходовал свой кубковый лимит. Отмена гола Хефте из-за офсайда у ассистировавшего ему партнера только подтверждает данную версию.
Зато классно пробивший в падении головой Морено подарил огненную концовку, по ходу которой отменили гол Феррана Торреса, а «Барсу» от овертайма избавил Мартин, который головой выбил мяч, летевший то ли в ворота, то ли на голову находившемуся перед ними сопернику. Сенсации не случилось, зато эмоции получились по-настоящему кубковыми.
Италия: подарок для Рабьо
На «Милане» сейчас лежит большая ответственность. От того, насколько стабильно россонери набирают очки, зависит судьба чемпионской интриги. «Интер», который не выигрывает большие матчи, берет свое против середняков и аутсайдеров в ритме конвейера. Соответственно, игра в Болонье, которую вынесли на вторник, была в центре внимания значительной части Италии.
На эту встречу гости вышли без травмированных Пулишича и Салемакерса, которые присоединились в клубном лазарете к Сантьяго Хименесу. Так что часть сделанных Массимилиано Аллегри перестановок оказалась вынужденной, но кое-что тренер перестроил по собственной инициативе. В частности — выпустил с первых минут Лофтус-Чика, и эта ставка сыграла в середине первого тайма. «Милан» провел затяжную атаку после стандарта, вернув себе владение, а сейв Скорупски лишь отсрочил взятие ворот. Лофтус-Чик не имел права промахнуться с паса забравшего отскок Рабьо.
До перерыва счет удвоил реализовавший пенальти Нкунку, а вскоре россонери забили после вброса аута. Таким в современном футболе никого не удивить, но дело в том, что на своей половине поля это делал защитник «Болоньи» Миранда. Испанец забросил мяч в центр настолько неудачно, что рванувший на перехват Рабьо выскочил один на один. У француза 4+4 в нынешнем сезоне, а «Милан» по-прежнему отстает от лидирующих черно-синих земляков на пять очков.
Германия: полуфинал Леверкузена
Кубок Германии. ¼ финала
Байер — Санкт-Паули 3:0
«Санкт-Паули» довольно бодро начал свой первый за четыре года четвертьфинал Кубка Германии, и в какие-то моменты могло показаться, что игра проходит в Гамбурге, а не в Леверкузене. Однако «Байеру» много для гола не потребовалось. Хватило настырности Шика, которого защитники остановили, возможно, нарушив при этом правила. Однако отскок забрал опередивший своего оппонента Террье и вторым касанием с полулета красиво отправил мяч в верхний угол.
«Пираты» попытались перевернуть игру во второй половине матча, но совсем приуныли после второго пропущенного гола. Розыгрыш углового завершился диагональю Алейша Гарсии в район дальней штанги, откуда в противоход вратарю в касание пробил Шик. Довершил же разгром Хофманн, который ранее отметился выстрелом в штангу, а в добавленное арбитром время использовал фирменную подачу Гримальдо. Команда Каспера Юльманна мощно вышла в полуфинал.
Франция: Гуири не пожалел своих
Кубок Франции. ⅛ финала
Марсель — Ренн 3:0
Минувшая неделя получилась для «Марселя» кошмарной. Сначала команда Роберто Де Дзерби, которому уже приходится отбиваться от вопросов о возможной отставке, с треском вылетела из ЛЧ. Потом в Лиге 1 упустила перевес в два мяча в гостях у сражающегося за выживание «Парижа» (2:2) и поставила под угрозу свои позиции в топ-3. А это не просто пьедестал, но и прямая путевка в общий этап главного еврокубка на будущий сезон. Четвертой же французской команде, в отличие от Англии, Италии, Испании и Германии, придется пробиваться через отборочные раунды.
Впрочем, от происходящего в чемпионате во вторник «Марсель» отвлекся, переключившись на Кубок Франции. А там все началось с самого быстрого гола команды во втором по статусу национальном турнире за девятнадцать лет. Его автором стал Гуири, который не пожалел свой родной клуб. Сразу после начала второго тайма алжирец помог отличиться Гринвуду. И уже англичанин выполнил роль ассистента в атаке, которую в концовке завершил Обамеянг. «Марсель» вышел в четвертьфинал и, забив 18 мячей, демонстрирует в кубковом турнире лучшую результативность после розыгрыша-1995/96.
Статистика дня
5 гостевых матчей Кубка Испании не пропускала «Барселона», однако «Альбасете» оборвал рекордную серию каталонцев.
10 раз за последние пятнадцать розыгрышей Кубка Нидерландов вышел в полуфинал АЗ. Таких показателей нет ни у одной голландской команды.
33 (18+15) результативных балла заработал в последних 37 матчах «Барселоны» Ямаль.
Автор: Андрей Кузичев