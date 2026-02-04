«Барселона» не оступилась в Кубке там, где опозорился «Реал», а «Милан» не дает умереть чемпионской интриге

Минувшая неделя получилась для «Марселя» кошмарной. Сначала команда Роберто Де Дзерби, которому уже приходится отбиваться от вопросов о возможной отставке, с треском вылетела из ЛЧ. Потом в Лиге 1 упустила перевес в два мяча в гостях у сражающегося за выживание «Парижа» (2:2) и поставила под угрозу свои позиции в топ-3. А это не просто пьедестал, но и прямая путевка в общий этап главного еврокубка на будущий сезон. Четвертой же французской команде, в отличие от Англии, Италии, Испании и Германии, придется пробиваться через отборочные раунды.