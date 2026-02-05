«Ман Сити» и «Арсенал» сразятся за Кубок лиги, «Реал Сосьедад» дал огня в Кубке Испании, а Эндрик сотворил победный шедевр

Англия: без шансов для «Ньюкасла»
Кубок английской лиги. ½ финала
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 3:1
После того как «Манчестер Сити» в первом матче забил два безответных мяча на «Сент-Джеймс Парк», ответная встреча выглядела еще более односторонней, чем пара «Арсенал» — «Челси». Эдди Хау попытался удивить Хосепа Гвардиолу переходом на тройку центральных защитников (так «Ньюкасл» играл с «ПСЖ»), но эксперименты не сработали — количество не переросло в качество.
«Горожане» быстро вскрыли оборону гостей, а попытка Берна помешать Мармушу привела к рикошету, который поставил в тупик Рамсдейла.
В ответной атаке Траффорд остановил Уиллока самоотверженным броском в ноги, не позволив «сорокам» вернуться в игру. Голкипер также спас хозяев, выиграв дуэль у выскочившего к воротам Гордона.
Хозяева реализовали свои шансы: после попытки Триппьера выбить мяч почти с линии ворот он поднялся высоко и достался Мармушу. Причем что в этой контратаке, что в случае с голом Рейндерса в распоряжении игроков «Сити» были гектары свободного пространства.
Счет 3:0 к 32-й минуте подтвердил очевидное — неизбежность финальной встречи Гвардиолы и Микеля Артеты. 22 марта на «Уэмбли» будет большая игра!
Испания: баскский характер
Кубок Испании. ¼ финала
«Алавес» — «Реал Сосьедад» 2:3
Продолжающий играть без травмированного Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» быстро пропустил от «Алавеса», позволив Реббашу пробить с радиуса штрафной точно в нижний угол. Но на 15-й минуте Ойярсабаль, получив передачу от Гонсалу Гедеша за спиной защитника, пробил голкипера, полагаясь на силу удара. Впрочем, ничейный счет не устоял до перерыва: команда из Сан-Себастьяна на исходе получаса получила пенальти в свои ворота.
Во втором тайме арбитр снова указал на точку, и гости оказались на грани катастрофы, которую предотвратил Ремиро, парировав удар Тони Мартинеса.
Этот момент изменил ход игры и превратил ее в триллер. В прошлом раунде команда Пеллегрино Матараццо уже показала характер, сравняв счет с «Осасуной» в компенсированное время, когда камбэк начался с гола Турриентеса. Сейчас этот полузащитник отдал голевую передачу на восстановившего равновесие Гедеша.
А овертайм отменил Оскарссон, который убежал к воротам после передачи Сучича. То есть решающий гол организовали те, кто очень болезненно адаптировался в Сан-Себастьяне. Так, может, новый тренер изменит и карьеру Захаряна? Главное теперь — выздороветь.
Италия: «Интер» справился вторым составом
Кубок Италии. ¼ финала
«Интер» — «Торино» 2:1
Кристиан Киву выбором состава давал понять — Кубок Италии для «Интера» не приоритет. Куда важнее преодолеть насыщенный февраль, включающий стыки Лиги чемпионов с «Буде-Глимтом» и три тура Серии А, по ходу которых черно-синих ждет матч с «Ювентусом». Лидеры либо отдыхали, либо остались в запасе. Зато пару латералей составили игроки молодежки — Кокки и Камате.
Как оказалось, фамилию последнего стоило запомнить, ведь именно дебютировавший в главной команде нерадзурри француз навесил на голову открывшему счет Бонни. «Торино», кстати, тоже был неплох на «втором этаже». Однако Куленович забил после того, как Тюрам выкатил мяч удвоившему счет Диуфу, и лишь сократил отставание. Еще один гол отменили из-за микроскопического офсайда.
Германия: «Штутгарт» защищает трофей
Кубок Германии. ¼ финала
«Хольштайн» — «Штутгарт» 0:3
Середняк второй Бундеслиги продержался сухим чуть менее часа. Стандарт «Штутгарта» посеял панику у ворот гостей — отскок использовал Ундав, опередив защитника. «Хольштайн» пытался отыграться, но не пробил Нюбеля.
Когда же хозяева увлеклись атаками, их наказал убежавший один на один и легко разобравшийся с вратарем Фюрих. Автогол в компенсированное время оформил разгром и подтвердил амбиции мечтающих о сохранении трофея швабов, которые впервые с 1997 года добрались до полуфинала Кубка Германии в двух розыгрышах подряд.
Франция: отмена сенсаций
Кубок Франции. ⅛ финала
«Лион» — «Лаваль» 2:0
«Лион» в первом тайме не смог взломать оборону находящегося в зоне вылета в Лиге 2 соперника. Даже с поправкой на то, что однажды «Лаваль» спасла штанга, нельзя было говорить, что фаворит много создал за 45 минут. Да и во второй половине давление «ткачей» было практически постоянным, но с нулевым КПД. Когда же серия пенальти казалась неизбежной, сенсацию отменили два самых ярких игрока хозяев.
Шульц протащил мяч по центру, а Эндрик никогда не берет много времени на раздумья. Мяч на ноге — стреляет под перекладину! У бразильца уже пять голов после перехода из «Реала». С тех пор как во Франции в 1997 году появилось зимнее трансферное окно, только Мемфис Депай демонстрировал такую же результативность после перехода в середине сезона. Шестого гола Эндрика лишила неточная передача Шульца, но мяч подобрал Афонсу Морейра и поразил ближний угол.
Кубок Франции. ⅛ финала
«Труа» — «Ланс» 2:4
Завершала игровой день довольно любопытная пара — главный возмутитель спокойствия во французском чемпионате «Ланс» приехал в гости к лидеру Лиги 2 «Труа». И игра получилась насыщенной. На гол Сотока в добавленное время первого тайма ответил сольным проходом Аделин.
«Труа» заслужил аплодисменты перед перерывом, но начало второго тайма стало шокирующим: за две неполные минуты Сима и Булатович двумя ударами решили судьбу путевки в четвертьфинал.
Статистика дня
1-м за одиннадцать лет футболистом Ла лиги, который в матче Кубка Испании поразил как чужие, так и свои ворота, стал нападающий «Валенсии» Садик.
7 представителей Лиги 1 сыграют в четвертьфинале Кубка Франции впервые с сезона-2012/13.
19 раз за последние тридцать лет выходил в полуфинал Кубка Италии «Интер», что является максимальным показателем за этот период.
50 матчей на посту главного тренера «Лиона» отработал Паулу Фонсека.
70 лет «Ницца» не выигрывала кубковый матч, ликвидировав отставание в два мяча. В среду «орлята» перевернули игру с «Монпелье» (3:2).
73 гола забил за «Галатасарай» нападающий Икарди. Аргентинец превзошел клубный рекорд для легионеров, превзойдя Георге Хаджи.
Автор: Андрей Кузичев