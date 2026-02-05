«Ман Сити» и «Арсенал» сразятся за Кубок лиги, «Реал Сосьедад» дал огня в Кубке Испании, а Эндрик сотворил победный шедевр

Шульц протащил мяч по центру, а Эндрик никогда не берет много времени на раздумья. Мяч на ноге — стреляет под перекладину! У бразильца уже пять голов после перехода из «Реала». С тех пор как во Франции в 1997 году появилось зимнее трансферное окно, только Мемфис Депай демонстрировал такую же результативность после перехода в середине сезона. Шестого гола Эндрика лишила неточная передача Шульца, но мяч подобрал Афонсу Морейра и поразил ближний угол.