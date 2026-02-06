«Монако» с треском вылетел из Кубка Франции и проваливает сезон. Головина заменили в перерыве — он не забивает уже 17 матчей

05 февр 23:00 Страсбур — Монако 3:1.
Нынешний сезон — тяжелейший для «Монако», хотя казалось, что монегаски должны прогрессировать под началом Ади Хюттера. Однако команда начала буксовать, и австрийца после серебра и бронзы отправили в отставку по ходу сезона. А процесс перестройки на футбол Себастьена Поконьоли получается крайне болезненным. 38-летнего специалиста, который начинал с молодежных команд и юношеской сборной Бельгии, а в первый же год работы на взрослом уровне сделал «Юнион» чемпионом, постоянно сравнивают с предшественником.
Австриец на определенном этапе имел самый высокий процент побед в Лиге 1 за всю историю клуба, тогда как его наследник выдал в «Монако» худший старт со времен Роберта Морено. Тот тоже приходил в княжеский клуб с блестящим резюме и репутацией прогрессивного специалиста. Только закончилось все для поработавшего потом в «Сочи» испанца увольнением. Но и тогда с результатами и близко не было нынешней безнадеги.
Поконьоли назначили 11 октября, и, если тренер после четвертой победы в чемпионате за четыре месяца (!) работы говорит, что команда против не менее кризисного «Ренна» выдала самый цельный и убедительный матч в сезоне, комментарии об эффективности затеянной перестройки излишни. Убедительных слухов об отставке тренера нет, но не лопнет ли у руководства терпение? Тем более о каком-то достойном результате даже рассуждать проблематично.
В Лиге чемпионов невозможно поверить в прорыв, даже если в стыках удастся подтвердить репутацию ночного кошмара «ПСЖ». В национальном первенстве до шестого места, которое дает утешительный пропуск в Лигу конференций, еще четыре очка. «Ренн» сейчас в кризисе, однако плотность в таблице сумасшедшая, и желающих обойти красно-черных хватает. Причем «Монако» по игре не превосходит никого, включая скромный «Лорьян» (он недавно обыграл монегасков 3:1). Не говоря уже о «Страсбуре», который поставил перед «Монако» шлагбаум на пути к Кубку Франции.
Этот турнир оставался единственным реальным маршрутом в направлении еврокубков, однако эльзасцы, в отличие от княжеского клуба, — системная команда. «Страсбур» не просто безболезненно пережил уход на повышение возглавившего «Челси» Лиама Росеньора: он получил свежие идеи Гари О’Нила. Англичанин в новой должности не проигрывал до воскресной встречи с «ПСЖ» (1:2), создав парижанам немало проблем. Вот и «Монако», который мог похвастаться серией из трех матчей без пропущенных мячей, капитулировал в первой же толковой атаке эльзасцев.
Вряд ли есть смысл подробно описывать взятия ворот гостей. Достаточно сказать, что они становились следствием кошмарных ошибок или целых цепочек из просчетов в обороне. Не спасал даже Закария, чей перевод из опорной зоны в центр обороны виделся находкой Поконьоли. Тренер отмечал, что кроме надежности сзади капитан дает команде много в начальной стадии атаки. Но, конечно, у «Монако» чудовищные проблемы с защитниками. Травмированы Салису, Мависса, Дайер и арендованный у «Лестера» как раз для компенсации потерь Фас.
К финальному свистку монегаски ухудшили и без того кошмарную статистику — в среднем они пропускают 1,74 гола за игру. Худший показатель команды за 51 год! И ладно бы это хоть отчасти компенсировалось яркой атакой. Однако Балогун и ненадолго возродивший в четверг интригу Бирет не отличаются стабильностью. Фати взрывается эпизодически. Приуныл даже главный клубный талант Аклиуш, и далеко не факт, что ситуацию исправит арендованный у «Брайтона» с правом выкупа Адингра.
Ивуариец уже дебютировал (отметился попаданием в каркас), в перерыве поменяв Головина. У Александра, который регулярно меняет позиции и вместе с партнерами пытается подстроиться под очередную тактическую схему, игра в кубковом матче не пошла. Не хватало не только остроты, но и привычной для россиянина надежности в передачах. Нынешний сезон для него — самый проблемный с момента переезда во Францию. После дубля в игре с «Нантом» 29 октября Головин не забивал 17 матчей или 1268 минут. На этом отрезке были победный голевой пас против «ПСЖ», а еще один результативный балл во встрече с «Ренном» — и все.
Случались и по-настоящему классные матчи, где не удавалось пополнить лицевой счет, но стать ключевой фигурой. Однако это такие же всплески, как единичные успехи монегасков. После вылета из Кубка сезон фактически провален. Спасти его может только чудо, в которое на Лазурном Берегу не верят даже закоренелые оптимисты.