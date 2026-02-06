«Монако» с треском вылетел из Кубка Франции и проваливает сезон. Головина заменили в перерыве — он не забивает уже 17 матчей

Ивуариец уже дебютировал (отметился попаданием в каркас), в перерыве поменяв Головина. У Александра, который регулярно меняет позиции и вместе с партнерами пытается подстроиться под очередную тактическую схему, игра в кубковом матче не пошла. Не хватало не только остроты, но и привычной для россиянина надежности в передачах. Нынешний сезон для него — самый проблемный с момента переезда во Францию. После дубля в игре с «Нантом» 29 октября Головин не забивал 17 матчей или 1268 минут. На этом отрезке были победный голевой пас против «ПСЖ», а еще один результативный балл во встрече с «Ренном» — и все.