Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ «Арсеналу» разгромить «Сандерленд»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Сандерленд» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, голы забили Мартин Субименди (42-я минута), Виктор Дьёкереш (66, 90+4).

«Арсенал» с 56 очками возглавляет таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), опережая идущий следом с матчем в запасе «Манчестер Сити» на девять очков. «Сандерленд» (36 очков) располагается на девятой строчке.

В другом матче дня хет-трик Коула Палмера принес «Челси» гостевую победу над идущим последним в чемпионате «Вулверхэмптоном» (3:1).

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Бёрнли» — «Вест Хэм» — 0:2;
  • «Борнмут» — «Астон Вилла» — 1:1;
  • «Фулхэм» — «Эвертон» — 1:2.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 1:0
Сандерленд
Футбол, Англия, Тур 25
7.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Режис Ле Бри
Голы
Арсенал
Мартин Субименди
(Леандро Троссар)
42′
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
66′
Виктор Дьекереш
(Габриел Мартинелли)
90+3′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
2
Вильям Салиба
26′
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
67′
5
Пьеро Инкапье
29
Кай Хаверц
67′
10
Эберечи Эзе
9
Габриэл Жезус
60′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
60′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
89′
16
Кристиан Нергор
Сандерленд
22
Робин Руфс
20
Норди Мукьеле
17
Рейнилдо Мандава
28
Энцо Ле Фе
5
Дэниэл Баллард
15
Омар Альдерете
19
Хабиб Диарра
39′
32
Трай Хьюм
85′
10
Нильсон Ангуло
7
Шемсдин Тальби
64′
14
Ромейн Мандл
9
Брайан Бробби
40′
85′
18
Вильсон Изидор
27
Ноа Садики
71′
6
Лютсхарел Гертрейда
Статистика
Арсенал
Сандерленд
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
3
Угловые
5
2
Фолы
11
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти