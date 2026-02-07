«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0. Голы забили Роберт Левандовский (29-я минута), Ламин Ямаль (61) и Марк Берналь (83). 18-летний Берналь впервые отличился за взрослую команду «Барселоны».
«Барселона» (58 очков) продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги. «Мальорка» (24) идет 15-й.
В следующем туре «Барселона» сыграет с «Жироной» в гостях 16 февраля. «Мальорка» днем раньше примет севильский «Бетис».
Футбол, Испания, 23-й тур
7.02.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Ягоба Аррасате
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Дани Ольмо)
29′
Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
61′
Марк Берналь
(Фермин Лопес)
83′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
17
Марк Касадо
10
Ламин Ямаль
78′
2
Жоау Канселу
14
Маркус Рэшфорд
67′
22
Марк Берналь
20
Дани Ольмо
67′
7
Ферран Торрес
9
Роберт Левандовски
78′
28
Руни Барджи
16
Фермин Лопес
84′
43
Томми Маркес
Мальорка
1
Лео Роман
23
Пабло Маффео
22
Хоан Мохика
27
Давид Лопес
24
Мартин Вальент
5
Омар Маскарель
2
Матеу Морей
62′
6
Антонио Санчес
17
Ян Вирхили
62′
10
Серхи Дардер
20
Пабло Торре
62′
18
Матео Джозеф
7
Ведат Муричи
77′
8
Мануэль Морланес
12
Самуэль Кошта
77′
19
Хавьер Льябрес
Статистика
Барселона
Мальорка
Удары (всего)
24
9
Удары в створ
7
4
Угловые
12
3
Фолы
7
9
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти