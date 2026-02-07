Ричмонд
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Мальорку» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0. Голы забили Роберт Левандовский (29-я минута), Ламин Ямаль (61) и Марк Берналь (83). 18-летний Берналь впервые отличился за взрослую команду «Барселоны».

«Барселона» (58 очков) продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги. «Мальорка» (24) идет 15-й.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Жироной» в гостях 16 февраля. «Мальорка» днем раньше примет севильский «Бетис».

Барселона
3:0
Первый тайм: 1:0
Мальорка
Футбол, Испания, 23-й тур
7.02.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Ягоба Аррасате
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Дани Ольмо)
29′
Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
61′
Марк Берналь
(Фермин Лопес)
83′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
17
Марк Касадо
10
Ламин Ямаль
78′
2
Жоау Канселу
14
Маркус Рэшфорд
67′
22
Марк Берналь
20
Дани Ольмо
67′
7
Ферран Торрес
9
Роберт Левандовски
78′
28
Руни Барджи
16
Фермин Лопес
84′
43
Томми Маркес
Мальорка
1
Лео Роман
23
Пабло Маффео
22
Хоан Мохика
27
Давид Лопес
24
Мартин Вальент
5
Омар Маскарель
2
Матеу Морей
62′
6
Антонио Санчес
17
Ян Вирхили
62′
10
Серхи Дардер
20
Пабло Торре
62′
18
Матео Джозеф
7
Ведат Муричи
77′
8
Мануэль Морланес
12
Самуэль Кошта
77′
19
Хавьер Льябрес
Статистика
Барселона
Мальорка
Удары (всего)
24
9
Удары в створ
7
4
Угловые
12
3
Фолы
7
9
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти