Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.52
П2
3.82
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Дубль Хёйлунда помог «Наполи» в обыграть «Дженоа» в матче Серии А

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Наполи» обыграл «Дженоа» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых голы забили Расмус Хёйлунд (20-я минута; 90+5) и Скотт Мактоминей (22). В составе проигравших отличились Руслан Малиновский (3, с пенальти) и Лоренцо Коломбо (57).

С 76-й минуты «Наполи» играл в меньшинстве, после двух желтых карточек с поля был удален защитник команды Хуан Жезус.

Неаполитанцы с 49 очками занимают третье место в таблице Серии А, «Дженоа» (23 очка) идет 16-м.

Дженоа
2:3
Первый тайм: 1:2
Наполи
Футбол, Италия, 24-й тур
7.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Луиджи Феррарис
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Антонио Конте
Голы
Дженоа
Руслан Малиновский
3′
Лоренцо Коломбо
57′
Наполи
Расмус Хейлунн
20′
Скотт Мактоминай
(Амир Ррахмани)
21′
Расмус Хейлунн
90+5′
Составы команд
Дженоа
16
Юстин Бейло
27
Алессандро Маркандалли
82′
22
Хоан Васкес
50′
5
Лео Эстигор
15
Брук Нортон-Каффи
32
Мортен Френдруп
77
Микаэль Эллертссон
3
Аарон Мартин
74′
73
Патрицио Масини
17
Руслан Малиновский
74′
10
Жуниор Мессиас
9
Витинья
89′
70
Максвел Корне
29
Лоренцо Коломбо
64′
18
Калеб Экубан
Наполи
1
Алекс Мерет
2′
5
Жуан Жезус
59′
76′
13
Амир Ррахмани
3
Мигель Гутьеррес
37
Леонардо Спинаццола
90+2′
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
26
Антонио Вергара
20
Эльиф Эльмас
4
Алессандро Буонджорно
60′
31
Сэм Бекема
8
Скотт Мактоминай
46′
23
Джоване
77′
17
Матиас Оливера
Статистика
Дженоа
Наполи
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
5
Угловые
4
3
Фолы
16
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти