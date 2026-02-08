Дубль Хёйлунда помог «Наполи» в обыграть «Дженоа» в матче Серии А

Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых голы забили Расмус Хёйлунд (20-я минута; 90+5) и Скотт Мактоминей (22). В составе проигравших отличились Руслан Малиновский (3, с пенальти) и Лоренцо Коломбо (57).
С 76-й минуты «Наполи» играл в меньшинстве, после двух желтых карточек с поля был удален защитник команды Хуан Жезус.
Неаполитанцы с 49 очками занимают третье место в таблице Серии А, «Дженоа» (23 очка) идет 16-м.
Футбол, Италия, 24-й тур
7.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Луиджи Феррарис
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Антонио Конте
Голы
Дженоа
Руслан Малиновский
3′
Лоренцо Коломбо
57′
Наполи
Расмус Хейлунн
20′
Скотт Мактоминай
(Амир Ррахмани)
21′
Расмус Хейлунн
90+5′
Составы команд
Дженоа
16
Юстин Бейло
27
Алессандро Маркандалли
82′
22
Хоан Васкес
50′
5
Лео Эстигор
15
Брук Нортон-Каффи
32
Мортен Френдруп
77
Микаэль Эллертссон
3
Аарон Мартин
74′
73
Патрицио Масини
17
Руслан Малиновский
74′
10
Жуниор Мессиас
9
Витинья
89′
70
Максвел Корне
29
Лоренцо Коломбо
64′
18
Калеб Экубан
Наполи
1
Алекс Мерет
2′
5
Жуан Жезус
59′
76′
13
Амир Ррахмани
3
Мигель Гутьеррес
37
Леонардо Спинаццола
90+2′
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
26
Антонио Вергара
20
Эльиф Эльмас
4
Алессандро Буонджорно
60′
31
Сэм Бекема
8
Скотт Мактоминай
46′
23
Джоване
77′
17
Матиас Оливера
Статистика
Дженоа
Наполи
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
5
Угловые
4
3
Фолы
16
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти