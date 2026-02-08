Дубль Хёйлунда помог «Наполи» в обыграть «Дженоа» в матче Серии А

Встреча в Генуе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых голы забили Расмус Хёйлунд (20-я минута; 90+5) и Скотт Мактоминей (22). В составе проигравших отличились Руслан Малиновский (3, с пенальти) и Лоренцо Коломбо (57).