«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче чемпионата Франции

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Ниццей» в матче чемпионата Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ницце, завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

«Монако» с 28 очками идет на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» (23 очка) располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Монако» 13 февраля примет «Нант». «Ницца» 15 февраля на выезде встретится с «Лионом».

Ницца
0:0
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, 21-й тур
8.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Ривьера
Главные тренеры
Клод Пюэль
Себастьян Поконьоли
Составы команд
Ницца
31
Максим Дюпе
92
Жонатан Клосс
2
Али Абди
11
Элье Ваи
90′
37
Койо Пепра Оппонг
4
Бонфим Коста Сантос Данте
23
Габен Бернардо
64′
22
Танги Ндомбеле
20
Том Луше
64′
32
Каил Будаш
10
Софьян Диоп
18′
84′
28
Абдулай Джума Ба
11
Морган Сансон
84′
21
Исак Янссон
24
Шарль Ванхутте
90′
41
Эвертон Перейра да Силва
Монако
16
Филипп Кен
4
Йордан Тезе
11
Магнес Аклиуш
9
Фоларин Балогун
13′
6
Денис Закария
5
Тило Керер
15
Ламин Камара
27
Крепин Диатта
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
88′
24
Симон Адингра
76′
28
Мамаду Кулибали
10
Александр Головин
65′
12
Кайю Энрике
23
Аладжи Бамба
76′
14
Мика Биерет
Статистика
Ницца
Монако
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
4
2
Угловые
8
6
Фолы
10
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти