Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на матч с «Марселем»

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу против «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.
В текущем сезоне Сафонов провел шесть матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, в двух играл он сохранил ворота в неприкосновенности.
Встреча между ПСЖ и «Марселем» пройдет на домашней арене парижан и начнется в 22:45 мск. После 20 туров ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками. «Марсель» идет четвертым с 39 очками.
