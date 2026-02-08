Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.05
П2
9.00
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
6.20
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.14
X
4.34
П2
1.64
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на матч с «Марселем»

Встреча начнется в 22:45 мск.

Источник: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу против «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

В текущем сезоне Сафонов провел шесть матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, в двух играл он сохранил ворота в неприкосновенности.

Встреча между ПСЖ и «Марселем» пройдет на домашней арене парижан и начнется в 22:45 мск. После 20 туров ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками. «Марсель» идет четвертым с 39 очками.

