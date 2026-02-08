Мадридский «Атлетико» потерпел первое за два месяца поражение в Ла Лиге

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» уступил севильскому «Бетису» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Антони (28-я минута).
Команда Диего Симеоне проиграла в чемпионате впервые с 6 декабря, тогда столичная команда уступила на выезде «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1. Также 5 февраля «Атлетико» со счетом 5:0 разгромил «Бетис» в четвертьфинале Кубка Испании.
«Атлетико» с 45 очками занимает третье место в таблице Ла Лиги, «Бетис» (38 очков) идет пятым.
В других матчах дня «Атлетик» победил дома «Леванте» (4:2), «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Жироной» (1:1).
Футбол, Испания, 23-й тур
8.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Мануэль Пеллегрини
Голы
Бетис
Матеус дос Сантос Антони
(Абде Эззалзули)
28′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
20
Джулиано Симеоне
2
Хосе Хименес
17
Давид Ганцко
6
Коке
3
Маттео Руджери
25′
46′
24
Робен Ле Норман
11
Тьяго Альмада
46′
10
Алекс Баэна
83′
4
Родриго Мендоса
55′
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
46′
9
Александр Серлот
22
Адемола Лукман
56′
70′
21
Обед Варгас
Бетис
1
Альваро Вальес
24
Айтор Руибаль
12
Рикардо Родригес
21
Марк Рока
10
Абде Эззалзули
71′
3
Диего Льоренте
4
Бернарду де Соуза Натан
15
Альваро Фидальго
87′
5
Марк Бартра
8
Пабло Форнальс
70′
6
Серхи Альтимира
11
Седрик Бакамбю
79′
18
Нелсон Деосса
7
Матеус дос Сантос Антони
87′
17
Родриго Рикельме
Статистика
Атлетико
Бетис
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
5
4
Угловые
7
3
Фолы
12
3
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти