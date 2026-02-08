Мадридский «Атлетико» потерпел первое за два месяца поражение в Ла Лиге

Команда Диего Симеоне проиграла в чемпионате впервые с 6 декабря, тогда столичная команда уступила на выезде «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1. Также 5 февраля «Атлетико» со счетом 5:0 разгромил «Бетис» в четвертьфинале Кубка Испании.