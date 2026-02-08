Слот — о поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити»: «Мы уже привыкли пропускать в добавленное время»

«В первом тайме “Манчестер Сити” был лучше, хотя и не создал много голевых моментов, но они чаще владели мячом на нашей половине поля. Во втором тайме мы доминировали и у нас были хорошие моменты. Мы повели 1:0, практически ничего не позволив сопернику. Незадолго до конца матча один рикошет после навеса удачно отскочил к ним, и счет стал 1:1… Мы уже почти привыкли пропускать голы в добавленное время, сегодня это снова случилось.



Карточка Собослаи? Это не тот инцидент, о котором следует говорить. Возможно, судье следовало оставить все как есть и засчитать гол, но если таковы правила, то мы должны это принять», — цитирует Слота ВВС.