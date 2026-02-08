Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.95
П2
9.00
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.90
П2
16.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.14
X
4.34
П2
1.64
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Слот — о поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити»: «Мы уже привыкли пропускать в добавленное время»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:1) в 25-м туре АПЛ.

Источник: Reuters

«В первом тайме “Манчестер Сити” был лучше, хотя и не создал много голевых моментов, но они чаще владели мячом на нашей половине поля. Во втором тайме мы доминировали и у нас были хорошие моменты. Мы повели 1:0, практически ничего не позволив сопернику. Незадолго до конца матча один рикошет после навеса удачно отскочил к ним, и счет стал 1:1… Мы уже почти привыкли пропускать голы в добавленное время, сегодня это снова случилось.

Карточка Собослаи? Это не тот инцидент, о котором следует говорить. Возможно, судье следовало оставить все как есть и засчитать гол, но если таковы правила, то мы должны это принять», — цитирует Слота ВВС.

«Ливерпуль» с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (50 очков) остается на второй строчке в АПЛ.