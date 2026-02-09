ПСЖ разгромил «Марсель» в чемпионате Франции. Сафонов отыграл «на ноль»

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Для россиянина эта игра стала шестой в сезоне и третьей — после перелома руки, который он получил 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). К полноценным тренировкам вратарь вернулся 24 января, через 4 дня он принял участие в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1). 2 февраля Сафонов вышел в гостевом матче чемпионата Франции против «Страсбура» (2:1) и отразил пенальти. Россиянин в третий раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.