ПСЖ разгромил «Марсель» в чемпионате Франции. Сафонов отыграл «на ноль»

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 5:0 обыграл «Марсель» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
В составе победителей голы забили Усман Дембеле (12-я, 37-я минуты), Хвича Кварацхелия (66), Ли Кан Ин (74). На 64-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Марселя» Факундо Медина.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Для россиянина эта игра стала шестой в сезоне и третьей — после перелома руки, который он получил 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). К полноценным тренировкам вратарь вернулся 24 января, через 4 дня он принял участие в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1). 2 февраля Сафонов вышел в гостевом матче чемпионата Франции против «Страсбура» (2:1) и отразил пенальти. Россиянин в третий раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.
ПСЖ не проигрывает «Марселю» на своем поле с 13 сентября 2020 года, тогда «Марсель» одержал победу со счетом 1:0. После этого парижане выиграли пять матчей подряд.
Парижский клуб благодаря победе вернулся на первое место турнирной таблицы, команда набрала 51 очко. «Марсель» идет на четвертом месте с 39 очками. В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Ренном» 13 февраля, «Марсель» на следующий день примет «Страсбур».
Луис Энрике
Роберто Де Дзерби
Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
12′
Усман Дембеле
(Сенни Маюлу)
37′
Факундо Медина
64′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
66′
Ли Кан Ин
(Сенни Маюлу)
74′
39
Матвей Сафонов
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
9′
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
59′
75′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
75′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
68′
19
Ли Кан Ин
24
Сенни Маюлу
75′
9
Гонсалу Рамуш
1
Джеффри де Ланге
32
Факундо Медина
5
Леонардо Балерди
90+1′
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
82′
9
Амин Гуири
27
Квинтен Тимбер
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
62′
8
Химад Абделли
11
Итан Нванери
46′
14
Игор Пайшан
10
Мэйсон Гринвуд
80′
26
Билаль Надир
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти