5:0 — «ПСЖ» распотрошил «Марсель» в первом классико Сафонова. У Матвея десятый сухой матч в парижской карьере

Приятно отмечать, что наличие россиянина в основе «ПСЖ» уже не воспринимается как сенсация. А вот Хвича Кварацхелия в стартовый состав не попал, хотя вышел на замену во втором тайме — видимо, после травмы был готов только на полчаса. Вернулись в основу Усман Дембеле и Дезире Дуэ, а место дисквалифицированного Ашрафа Хакими на правом фланге обороны далеко не в первый раз в сезоне занял Уоррен Заир-Эмери.