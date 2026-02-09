5:0 — «ПСЖ» распотрошил «Марсель» в первом классико Сафонова. У Матвея десятый сухой матч в парижской карьере

Еще до матча предыдущего тура со «Страсбуром» стало ясно, что Матвей Сафонов обрел статус полноценного первого номера «Пари Сен-Жермен». Игра в Эльзасе только укрепила россиянина в этом звании: он отразил пенальти и помог команде одержать шестую победу подряд.
Но очевидно, что в суперклубе доказывать свой уровень необходимо каждую неделю. Любой просчет может обернуться потерей места в воротах, тем более что конкурент Сафонова Люка Шевалье здоров и мотивирован.
Очередным вызовом для Матвея стала игра с «Марселем». Принципиальнейшая встреча для «ПСЖ» и витрина всей Лиги 1 — французское классико. С прошлого года противостояние обрело дополнительную интригу — теперь это две команды из Франции, выигрывавшие Лигу чемпионов. Сафонов против «Марселя» еще не играл, так что для него этот день был особенным.
Приятно отмечать, что наличие россиянина в основе «ПСЖ» уже не воспринимается как сенсация. А вот Хвича Кварацхелия в стартовый состав не попал, хотя вышел на замену во втором тайме — видимо, после травмы был готов только на полчаса. Вернулись в основу Усман Дембеле и Дезире Дуэ, а место дисквалифицированного Ашрафа Хакими на правом фланге обороны далеко не в первый раз в сезоне занял Уоррен Заир-Эмери.
«Марсель» в этом сезоне уже дважды дал бой «ПСЖ»: победил в первом круге чемпионата и лишь по пенальти уступил в матче за Суперкубок. Разумеется, провансальцы стремились выиграть вновь. Успех южан в этой встрече мощно закрутил бы интригу в золотой гонке: на первое место мог бы вернуться «Ланс», а «Марсель» с «Лионом» оказались бы в шести очках от «ПСЖ».
Но все эти расклады так и остались на бумаге. Парижане сразу же начали давить и уже в первые 12 минут создали три голевых момента — если Дуэ и Барколя их не реализовали, то Дембеле замкнул передачу Нуну Мендеша.
Сразу после пропущенного мяча «Марсель» впервые потревожил Сафонова: Эмерсон прострелил на Гуири, и алжирец в упор пытался расстрелять Матвея, но голкипер отстегнул колено и спас «ПСЖ».
Больше команда Роберто Де Дзерби ничего опасного в первом тайме не создала. А чемпионы Франции только разгонялись. Сначала Барколя попал в штангу, пусть и после офсайда, в другом эпизоде вратарь «Марселя» Джеффри де Ланге не позволил отличиться Дуэ.
А на 37-й минуте Дембеле показал всем, за что получил «Золотой мяч»: изумительным дриблингом раскидал защитников в штрафной и прошил де Ланге в ближний угол — 2:0.
Перед перерывом Усман мог оформить хет-трик, но не попал в створ.
Начало второго тайма почти повторяло старт первого — разница лишь в том, что обошлось без забитых мячей. «ПСЖ» упустил несколько голевых моментов: Дуэ и Барколя попали в разные штанги, а Дезире на 54-й минуте еще и не смог перевести мяч в пустые ворота после прострела Мендеша. «Марсель» тоже отвечал, и вновь блеснул Сафонов: Игор Пайшао головой бил в ближний угол, но Матвей сыграл отменно.
Все шло к разгрому — и гости его получили. За минуту до третьего гола Барколя не реализовал выход один на один, сразу после чего Медина срезал мяч в свои ворота. Получилось забавно: «ПСЖ» упустил тонну моментов на старте второго тайма, а забил игрок «Марселя».
Еще через две минуты счет 4:0 установил едва вышедший на замену Кварацхелия.
Вскоре парижане забили пятый мяч: это сделал Ли Кан Ин.
Но и на этом они не успокоились — до конца встречи еще Кварацхелия и Мендеш по разу сотрясли перекладину, а в добавленное время Нуну запорол выход один на один.
Тотальное доминирование «ПСЖ», которое сохранило ему лидерство и, вполне вероятно, подведет черту под марсельским этапом карьеры Роберто Де Дзерби — он мог уйти еще после вылета из Лиги чемпионов.
А у Сафонова маленький юбилей — десятый сухой матч в «ПСЖ» во всех турнирах. Это совсем не мало, учитывая, что всего у Матвея пока 24 игры во французском клубе. Нет сомнений, что эта встреча лишь закрепила его в ранге основного вратаря действующих победителей Лиги чемпионов.
Луис Энрике
Роберто Де Дзерби
Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
12′
Усман Дембеле
(Сенни Маюлу)
37′
Факундо Медина
64′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
66′
Ли Кан Ин
(Сенни Маюлу)
74′
39
Матвей Сафонов
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
9′
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
59′
75′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
75′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
68′
19
Ли Кан Ин
24
Сенни Маюлу
75′
9
Гонсалу Рамуш
1
Джеффри де Ланге
32
Факундо Медина
5
Леонардо Балерди
90+1′
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
82′
9
Амин Гуири
27
Квинтен Тимбер
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
62′
8
Химад Абделли
11
Итан Нванери
46′
14
Игор Пайшан
10
Мэйсон Гринвуд
80′
26
Билаль Надир
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти