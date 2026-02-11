«Челси» прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Жоао Педро (24-я минута) и Коул Палмер (58, с пенальти). У «Лидса» отличились Лукас Нмеча (67, с пенальти) и Ноа Окафор (73).
«Челси» прервал победную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ), которая насчитывала четыре матча. Команда с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Лидс» с 30 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Челси» 21 февраля примет «Бернли», «Лидс» в этот же день сыграет в гостях с «Астон Виллой».
Результаты других матчей дня:
- «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 1:2;
- «Эвертон» — «Борнмут» — 1:2.
Футбол, Англия, Тур 26
10.02.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Даниэль Фарке
Голы
Челси
Жоао Педро
(Коул Палмер)
24′
Коул Палмер
58′
Лидс
Лукас Нмеча
67′
Ноа Окафор
(Лукас Нмеча)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
8′
10
Коул Палмер
67′
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
90+8′
3
Марк Кукурелья
46′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
64′
7
Педру Нету
34
Джош Ачимпонг
15′
79′
29
Уэсли Фофана
17
Андрей Сантос
79′
9
Лиам Делап
Лидс
26
Карл Дарлоу
24
Джеймс Джастин
45′
15
Яка Бийол
6
Джо Родон
4
Итан Ампаду
3
Габриэль Гудмундссон
19′
2
Джейден Богл
44
Илиа Груев
23
Себастьян Борнау
22′
55′
19
Ноа Окафор
14
Лукас Нмеча
82′
7
Дэниэл Джеймс
11
Брэнден Ааронсон
90′
8
Шон Лонгстафф
90+6′
Статистика
Челси
Лидс
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
4
2
Угловые
4
1
Фолы
9
13
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти