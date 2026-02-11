«Челси» прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Жоао Педро (24-я минута) и Коул Палмер (58, с пенальти). У «Лидса» отличились Лукас Нмеча (67, с пенальти) и Ноа Окафор (73).