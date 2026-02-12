Клопп — идеальный вариант для «Реала», а «Реал» для Клоппа — нет. В их союз сложно поверить

Раз в десятилетие «Реал» стабильно обнаруживает себя посреди удушающего безвременья. Связано оно обычно с фигурой тренера и поисками идеального баланса внутри клуба. В начале века были «галактикос» и откровенно проходные специалисты на бровке, до и после Зидана в 2010-х неудачно приходили Бенитес, Лопетеги и Солари — по-настоящему тяжелые времена для гранда, который стремится побеждать всегда, везде и сразу.
Сейчас Мадрид ищет новую формулу успеха — Анчелотти выжал максимум из собственных возможностей на сегодняшний день и передал команду Алонсо. А Хаби не справился. По крайней мере, так решило руководство, уволившее испанца меньше чем через полгода с момента назначения. Доигрывать сезон поставили Альваро Арбелоа, но это, очевидно, временный вариант. Параллельно Перес размышляет над кандидатурами на долгую перспективу.
Интригующий вариант
Естественно, различные медиа совершенно не сдерживаются в перечислении многочисленных фамилий из списка потенциальных тренеров «Реала». Эмери, Энрике, Моуринью, Мареска, те же Зидан с Анчелотти — за месяц с отставки Алонсо на кого только не примеряли роль главного в Мадриде. Но одна версия явно выделяется на фоне прочих, потому что звучит гораздо интереснее. Она не лучше и не хуже — интригует именно с точки зрения любопытства.
Еще в середине января журналист Флориан Плеттенберг рассказал, что Юрген Клопп не против высадиться на «Сантьяго Бернабеу», если получит достойное предложение. Позже с похожими инсайдами выходили и другие европейские СМИ. Немецкий специалист не тренирует с лета 2024 года — тогда он покинул «Ливерпуль», в котором проработал восемь лет. С прошлого января занимает должность руководителя футбольного отдела в системе Red Bull.
Клопп — элитный тренер, один из лучших в истории и точно входящий в число главных в современном футболе. Звучит как идеальный претендент на место у руля «Реала», правда? Королевскому клубу — королевский руководитель. Более того, в таком случае у мадридцев появится шанс сконструировать целую команду-династию, потому что Юрген, куда бы ни приезжал, неизбежно проводит на посту минимум семь сезонов. В летописях Майнца, Дортмунда и Ливерпуля есть огромные главы, связанные с потрясающей эпохой Клоппа.
Почему да?
Но существует и еще одно обстоятельство, которое делает теоретический союз Юргена и «Реала» даже перспективнее, чем кажется на первый взгляд. Аура. Какой-то неосязаемый магический ореол, имеющийся и у немца, и у испанского гранда. Ведь именно умение необъяснимыми магическими способами добывать победы и титулы любого масштаба — характеристика, присущая обоим. Что-то вроде супергеройского навыка, который возносит тебя над остальными, простыми человеческими созданиями.
Спортивная сторона вопроса сомнениям тоже не подвергается. Юрген отлично знает, как надо взаимодействовать с суперзвездами и держать на контроле состояние раздевалки. Причем в его карьере случались и взрывоопасные эпизоды, как, например, ссора с Салахом на бровке перед заменой во встрече с «Вест Хэмом» весной 2024-го. Или подковерная (а иногда и вполне публичная) борьба Мохамеда с Садьо Мане за статус ливерпульской примы — вообще не сказывалось на результатах. Ну, а какой футбол способен ставить немец, лишний раз проговаривать не стоит, здесь предельно красноречивы титулы и достижения в целом.
А почему нет?
Да, Клопп — лучший из возможных выборов для «Реала». Его тренерские характеристики замечательно ложатся на основные сложности, через которые клуб проходит последние пару сезонов. Проблема лишь в том, что «Реал» — совсем не клопповская история.
Юрген никогда не брался за полноценную топ-команду. «Ливерпуль» и «Боруссия» — гранды, безусловно. Но так было не всегда. Дортмундцев специалист подобрал на 13-м месте Бундеслиги, когда клуб уже пять лет не финишировал в зоне еврокубков. Мерсисайдцы на момент его прихода шесть лет не знали, что такое плей-офф Лиги чемпионов. А «Майнц» вовсе пришлось тащить из второго дивизиона и впервые в истории выводить в высший.
«Реал», конечно, в кризисе, но не до такой степени. Ни о каких кошмарных провалах речи не идет — Мадрид неизменно претендует и на национальное золото, и на ЛЧ. То есть прямо поднимать команду некуда. Ремонт требуется косметический, а не капитальный — идея со вторым вариантом растворилась ровно в секунду разрыва контракта с Алонсо.
Клопп заслужил самых сказочных условий, бескрайних полномочий и всего доверия на свете. Только захочет ли он впервые в жизни на все это согласиться? Верится с большим трудом. Но если Юрген все-таки примет предложение Переса, «Реалу» невероятно повезет. А как Трент обрадуется — представить страшно.
Трофим Гондюреев