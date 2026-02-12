Клопп — идеальный вариант для «Реала», а «Реал» для Клоппа — нет. В их союз сложно поверить

Спортивная сторона вопроса сомнениям тоже не подвергается. Юрген отлично знает, как надо взаимодействовать с суперзвездами и держать на контроле состояние раздевалки. Причем в его карьере случались и взрывоопасные эпизоды, как, например, ссора с Салахом на бровке перед заменой во встрече с «Вест Хэмом» весной 2024-го. Или подковерная (а иногда и вполне публичная) борьба Мохамеда с Садьо Мане за статус ливерпульской примы — вообще не сказывалось на результатах. Ну, а какой футбол способен ставить немец, лишний раз проговаривать не стоит, здесь предельно красноречивы титулы и достижения в целом.