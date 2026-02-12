«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Сити» (53 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на три очка отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» (56), который в четверг сыграет с «Брентфордом». «Фулхэм» (34) занимает 12-ю строчку.