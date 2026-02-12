Вашингтон
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» нанес крупное поражение «Фулхэму» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Пресс-служба "Манчестер Сити"

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Антуан Семеньо (24-я минута), Нико О’Райли (30) и Эрлинг Холанд (39).

«Манчестер Сити» (53 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на три очка отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» (56), который в четверг сыграет с «Брентфордом». «Фулхэм» (34) занимает 12-ю строчку.

В следующем матче «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл» 21 февраля, «Фулхэм» на следующий день в гостях сыграет с «Сандерлендом».

Результаты других матчей:

  • «Астон Вилла» — «Брайтон» — 1:0;
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли» — 2:3;
  • «Нотингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 0:0.

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 3:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 26
11.02.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Марку Силва
Голы
Манчестер Сити
Антуан Семеньо
24′
Нико О`Райли
(Антуан Семеньо)
30′
Эрлинг Холанн
(Фил Фоден)
39′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
33
Нико О`Райли
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
27
Матеус Нунес
60′
45
Абдукодир Хусанов
20
Бернарду Силва
41′
60′
4
Тиджани Рейндерс
16
Родри
71′
14
Нико Гонсалес
83′
9
Эрлинг Холанн
46′
7
Омар Мармуш
47
Фил Фоден
66′
71′
10
Райан Шерки
Фулхэм
1
Бернд Лено
2
Кенни Тете
30
Райан Сессеньон
5
Йоахим Андерсен
31′
3
Келвин Басси
17
Алекс Ивоби
8
Харри Уилсон
72′
14
Оскар Бобб
19
Сэмюэл Чуквуэзе
60′
24
Джошуа Кинг
32
Эмил Смит-Роу
60′
9
Родригу Мунис
7
Рауль Хименес
60′
22
Кевин
16
Сандер Берге
81′
6
Харрисон Рид
Статистика
Манчестер Сити
Фулхэм
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
5
3
Угловые
4
4
Фолы
8
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
