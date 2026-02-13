«Арсенал» и «Брентфорд» сыграли вничью

В первом тайме команды не забили голов. В начале второй половины нападающий гостей Нони Мадуэке открыл счет. Защитник Кин Льюис-Поттер на 71-й минуте сравнял счет.
«Арсенал» набрал 57 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» идет на 7-й строчке — 40 очков.
В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном» (18 февраля), а «Брентфорд» — с «Брайтоном» (21 февраля).
Футбол, Англия, Тур 26
12.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Брентфорд Коммьюнити
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Микель Артета
Голы
Брентфорд
Кин Льюис-Поттер
(Сепп ван дер Берг)
71′
Арсенал
Нони Мадуэке
(Пьеро Инкапье)
61′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
86′
8
Матиас Йенсен
53′
9
Игор Тиаго
20
Кристоффер Айер
4
Сепп ван дер Берг
27
Виталий Янельт
4′
3
Рико Хенри
90′
2
Аарон Хики
23
Кин Льюис-Поттер
73′
6
Джордан Хендерсон
18
Егор Ярмолюк
73′
24
Миккель Дамсгор
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
30′
3
Кристиан Москера
6
Габриэл Магальяйнс
20′
5
Пьеро Инкапье
81′
33
Риккардо Калафьори
10
Эберечи Эзе
46′
8
Мартин Эдегор
20
Нони Мадуэке
70′
7
Букайо Сака
19
Леандро Троссар
81′
11
Габриел Мартинелли
Статистика
Брентфорд
Арсенал
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
3
2
Угловые
6
4
Фолы
12
11
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
