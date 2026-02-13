Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.94
П2
1.36
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.30
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.08
X
4.20
П2
1.58
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.28
П2
2.67
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.95
П2
6.18
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Райс: «Брентфорд» — одна из лучших команд лиги

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал ничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

"Игра была разделена на несколько отрезков. Первые 20 минут были за соперником, мы хорошо завершили первый тайм, начали второй тайм удивительно хорошо, а они закончили вторую половину лучше, чем мы.

В АПЛ не удастся никому достичь одного уровня во всех 70 матчах сезона, но вы должны быть на высоте. Это американские горки сезона. Нельзя наивно думать, что это будет легко. Мы играем против лучших команд неделю за неделей. Нужно продолжать давить и верить в себя, контролировать все, что можно контролировать. Люди будут обсуждать чемпионскую гонку и «Арсенал», но у нас очень спокойная команда. Я не наивен полагать, что «Брентфорд» — слабая команда. Это одна из лучших команд лиги, и их недавняя форма показывает это", — цитирует BBC Райса.

«Арсенал» набрал 57 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» идет на 7-й строчке — 40 очков.

Брентфорд
1:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 26
12.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Брентфорд Коммьюнити
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Микель Артета
Голы
Брентфорд
Кин Льюис-Поттер
(Сепп ван дер Берг)
71′
Арсенал
Нони Мадуэке
(Пьеро Инкапье)
61′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
86′
8
Матиас Йенсен
53′
9
Игор Тиаго
20
Кристоффер Айер
4
Сепп ван дер Берг
27
Виталий Янельт
4′
3
Рико Хенри
90′
2
Аарон Хики
23
Кин Льюис-Поттер
73′
6
Джордан Хендерсон
18
Егор Ярмолюк
73′
24
Миккель Дамсгор
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
30′
3
Кристиан Москера
6
Габриэл Магальяйнс
20′
5
Пьеро Инкапье
81′
33
Риккардо Калафьори
10
Эберечи Эзе
46′
8
Мартин Эдегор
20
Нони Мадуэке
70′
7
Букайо Сака
19
Леандро Троссар
81′
11
Габриел Мартинелли
Статистика
Брентфорд
Арсенал
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
3
2
Угловые
6
4
Фолы
12
11
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти