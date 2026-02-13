Райс: «Брентфорд» — одна из лучших команд лиги

"Игра была разделена на несколько отрезков. Первые 20 минут были за соперником, мы хорошо завершили первый тайм, начали второй тайм удивительно хорошо, а они закончили вторую половину лучше, чем мы.
В АПЛ не удастся никому достичь одного уровня во всех 70 матчах сезона, но вы должны быть на высоте. Это американские горки сезона. Нельзя наивно думать, что это будет легко. Мы играем против лучших команд неделю за неделей. Нужно продолжать давить и верить в себя, контролировать все, что можно контролировать. Люди будут обсуждать чемпионскую гонку и «Арсенал», но у нас очень спокойная команда. Я не наивен полагать, что «Брентфорд» — слабая команда. Это одна из лучших команд лиги, и их недавняя форма показывает это", — цитирует BBC Райса.
«Арсенал» набрал 57 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» идет на 7-й строчке — 40 очков.
Кит Эндрюс
Микель Артета
Кин Льюис-Поттер
(Сепп ван дер Берг)
71′
Нони Мадуэке
(Пьеро Инкапье)
61′
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
86′
8
Матиас Йенсен
53′
9
Игор Тиаго
20
Кристоффер Айер
4
Сепп ван дер Берг
27
Виталий Янельт
4′
3
Рико Хенри
90′
2
Аарон Хики
23
Кин Льюис-Поттер
73′
6
Джордан Хендерсон
18
Егор Ярмолюк
73′
24
Миккель Дамсгор
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
30′
3
Кристиан Москера
6
Габриэл Магальяйнс
20′
5
Пьеро Инкапье
81′
33
Риккардо Калафьори
10
Эберечи Эзе
46′
8
Мартин Эдегор
20
Нони Мадуэке
70′
7
Букайо Сака
19
Леандро Троссар
81′
11
Габриел Мартинелли
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти