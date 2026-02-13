Ричмонд
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Ренном»

Российская вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе парижан в матче с «Ренном» в 22-м туре чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

Запасные: Шевалье, Беральдо, Маркиньос, Эрнандес, Ли Кан Ин, Дро, Рамуш, Барколя, Мбайе.

Сафонов проведет четвертый матч подряд в стартовом составе. Начало игры «Ренн» — «ПСЖ» — в 21.00 мск.

