Лапорта после разгрома «Барселоны» от «Атлетико»: «Есть исторический шанс совершить великую ремонтаду»

«Вся моя поддержка Ханси Флику, игрокам, Деку и его команде. Я убежден, что при поддержке всех болельщиков у нас есть исторический шанс совершить великую ремонтаду 3 марта.



К сожалению, вчера мы столкнулись с целым рядом невзгод: от газона в плохом состоянии до несправедливо отмененного гола, который не позволил нам начать камбэк. Но это возможно в ответном матче, если мы все вместе поддержим команду, как в те великие эпические ночи, которые мы пережили на стадионе.



Что касается ошибочно отмененного гола Пау Кубарси — это напоминает нам о голе Ламина Ямаля, также неверно отмененном на “Аноэте” (в игре с “Реалом Сосьедад”). Ничто не случайно. Именно поэтому мы должны бороться против всего и против всех.



Сейчас как никогда важно быть рядом с нашими футболистами. Я прошу всех болельщиков дать им почувствовать нашу любовь и то, как мы гордимся тем, как они защищают наши цвета.



Да здравствует “Барса” и да здравствует Каталония!», — написал Лапорта в соцсети X.