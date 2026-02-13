Ричмонд
«ПСЖ» прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча

«ПСЖ» с Сафоновым уступил «Ренну» в матче чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Ренн» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Ренне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Муса Аль-Тамари (34-я минута), Эстебан Леполь (69) и Брель Эмболо (81). У «ПСЖ» отличился Усман Дембеле (71).

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе четвертый матч подряд после восстановления от перелома руки.

«ПСЖ» прервал победную серию из семи матчей в Лиге 1. Команда Луиса Энрике с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. «Ренн», набрав 34 очка, поднялся на пятое место.

В следующем матче «ПСЖ» 21 февраля примет «Мец», днем позднее «Ренн» сыграет в гостях с «Осером».

Ренн
3:1
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 22-й тур
13.02.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Роазон Парк
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Луис Энрике
Голы
Ренн
Муса Аль-Таамари
34′
Эстебан Леполь
(Себастьян Шиманьски)
69′
Бриль Эмболо
(Людовик Блас)
81′
ПСЖ
Усман Дембеле
71′
Составы команд
Ренн
30
Брис Самба
18
Махамаду Надига
26
Кантен Мерлен
3
Лилиан Брассье
24
Антони Руо
21
Валентен Ронжье
45
Махди Камара
70
Арно Норден
65′
10
Людовик Блас
11
Муса Аль-Таамари
90′
35
Элиас Лехендре
17
Себастьян Шиманьски
74′
6
Джауи Сиссе
9
Эстебан Леполь
74′
7
Бриль Эмболо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
74′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
60′
19
Ли Кан Ин
7
Хвича Кварацхелия
60′
29
Брэдли Барколя
87
Жоау Невеш
71′
27
Педро Фернандес
Статистика
Ренн
ПСЖ
Удары (всего)
13
22
Удары в створ
4
7
Угловые
5
8
Фолы
10
9
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
