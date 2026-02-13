«ПСЖ» прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Ренн» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ренне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Муса Аль-Тамари (34-я минута), Эстебан Леполь (69) и Брель Эмболо (81). У «ПСЖ» отличился Усман Дембеле (71).
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе четвертый матч подряд после восстановления от перелома руки.
«ПСЖ» прервал победную серию из семи матчей в Лиге 1. Команда Луиса Энрике с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. «Ренн», набрав 34 очка, поднялся на пятое место.
В следующем матче «ПСЖ» 21 февраля примет «Мец», днем позднее «Ренн» сыграет в гостях с «Осером».
Хабиб Бейе
Луис Энрике
Муса Аль-Таамари
34′
Эстебан Леполь
(Себастьян Шиманьски)
69′
Бриль Эмболо
(Людовик Блас)
81′
Усман Дембеле
71′
30
Брис Самба
18
Махамаду Надига
26
Кантен Мерлен
3
Лилиан Брассье
24
Антони Руо
21
Валентен Ронжье
45
Махди Камара
70
Арно Норден
65′
10
Людовик Блас
11
Муса Аль-Таамари
90′
35
Элиас Лехендре
17
Себастьян Шиманьски
74′
6
Джауи Сиссе
9
Эстебан Леполь
74′
7
Бриль Эмболо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
74′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
60′
19
Ли Кан Ин
7
Хвича Кварацхелия
60′
29
Брэдли Барколя
87
Жоау Невеш
71′
27
Педро Фернандес
