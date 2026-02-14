Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.22
П2
3.06
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

«Монако» выиграл у «Нанта». У Головина 2 голевые передачи и удаление

«Монако» одержал победу над «Нантом» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, состоявшаяся 13 февраля на поле стадиона «Луи II», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Источник: Getty Images

Дублем в составе «Монако» отметился Симон Адингра, а автором еще одного мяча стал Денис Закария. Гол «Нанта» на счету Фабьена Сентонса.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился голевыми передачами на Адингру и Закарию в течение двух минут. Игрок сборной России был удален на 65-й минуте, получив две подряд желтые карточки, вторую из них — за несогласие с решением арбитра.

«Монако» с 31 очком поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Нанта» 14 баллов и семнадцатая позиция — команда идет в зоне вылета.

Монако
3:1
Первый тайм: 3:1
Нант
Футбол, Франция, 22-й тур
13.02.2026, 23:05 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луиш Каштру
Голы
Монако
Симон Адингра
25′
Симон Адингра
(Александр Головин)
28′
Денис Закария
(Александр Головин)
30′
Нант
Фабьен Сентонз
(Дейвер Мачадо)
45+1′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
64′
65′
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
76′
4
Йордан Тезе
82′
11
Магнес Аклиуш
43′
28
Мамаду Кулибали
45+3′
9
Фоларин Балогун
76′
14
Мика Биерет
6
Денис Закария
76′
27
Крепин Диатта
15
Ламин Камара
45+1′
62′
31
Ансу Фати
Нант
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
87′
18
Фабьен Сентонз
27
Дейвер Мачадо
10
Матти Аблен
17
Демен Ассумани
4
Абакар Силла
46′
3
Николя Козза
2
Али Юссиф
78′
19
Юссеф Эль-Араби
13
Франсис Коклен
66′
8
Йоханн Лепено
21
Мохамед Каба
66′
28
Ибраима Сиссоко
90+1′
20
Реми Кабелла
66′
37
Иньятиус Ганаго
Статистика
Монако
Нант
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
6
2
Угловые
9
3
Фолы
15
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти