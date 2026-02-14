«Монако» выиграл у «Нанта». У Головина 2 голевые передачи и удаление

Дублем в составе «Монако» отметился Симон Адингра, а автором еще одного мяча стал Денис Закария. Гол «Нанта» на счету Фабьена Сентонса.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился голевыми передачами на Адингру и Закарию в течение двух минут. Игрок сборной России был удален на 65-й минуте, получив две подряд желтые карточки, вторую из них — за несогласие с решением арбитра.
«Монако» с 31 очком поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Нанта» 14 баллов и семнадцатая позиция — команда идет в зоне вылета.
Себастьян Поконьоли
Луиш Каштру
Симон Адингра
25′
Симон Адингра
(Александр Головин)
28′
Денис Закария
(Александр Головин)
30′
Фабьен Сентонз
(Дейвер Мачадо)
45+1′
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
64′
65′
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
76′
4
Йордан Тезе
82′
11
Магнес Аклиуш
43′
28
Мамаду Кулибали
45+3′
9
Фоларин Балогун
76′
14
Мика Биерет
6
Денис Закария
76′
27
Крепин Диатта
15
Ламин Камара
45+1′
62′
31
Ансу Фати
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
87′
18
Фабьен Сентонз
27
Дейвер Мачадо
10
Матти Аблен
17
Демен Ассумани
4
Абакар Силла
46′
3
Николя Козза
2
Али Юссиф
78′
19
Юссеф Эль-Араби
13
Франсис Коклен
66′
8
Йоханн Лепено
21
Мохамед Каба
66′
28
Ибраима Сиссоко
90+1′
20
Реми Кабелла
66′
37
Иньятиус Ганаго
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти