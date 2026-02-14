«Монако» выиграл у «Нанта». У Головина 2 голевые передачи и удаление

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился голевыми передачами на Адингру и Закарию в течение двух минут. Игрок сборной России был удален на 65-й минуте, получив две подряд желтые карточки, вторую из них — за несогласие с решением арбитра.