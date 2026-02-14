Футболист «Монако» Головин оценил ассистентский дубль в матче с «Нантом»

«В целом получилась очень неплохая для нас игра, — сказал Головин. — Мы достаточно быстро, еще до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты. Как могу прокомментировать свои голевые передачи? Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника, по сути не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали».