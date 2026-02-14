Футболист «Монако» Головин оценил ассистентский дубль в матче с «Нантом»

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин смог отметиться результативными действиями в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу против «Нанта» благодаря слаженной игре команды, которая позволила эффективно прессинговать соперника на его половине поля. Об этом он рассказал ТАСС.
Встреча прошла 13 февраля и завершилась победой «Монако» со счетом 3:1. Головин записал на свой счет две голевые передачи. На 65-й минуте полузащитник получил желтую карточку за споры с арбитром. После этого россиянин саркастически похлопал этому решению судьи, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«В целом получилась очень неплохая для нас игра, — сказал Головин. — Мы достаточно быстро, еще до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты. Как могу прокомментировать свои голевые передачи? Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника, по сути не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали».
Головин прокомментировал эпизод с удалением. «Думаю, здесь нет ничего серьезного, небольшое недоразумение. Наверное, где-то и меня захлестнули излишние эмоции, но, по-моему, и рефери в той ситуации вполне мог ограничиться желтой карточкой. Благодарен партнерам, которые при хорошей поддержке болельщиков довели матч до победы», — заключил он.
«Монако» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 31 очко.
Себастьян Поконьоли
Луиш Каштру
Симон Адингра
25′
Симон Адингра
(Александр Головин)
28′
Денис Закария
(Александр Головин)
30′
Фабьен Сентонз
(Дейвер Мачадо)
45+1′
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
64′
65′
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
76′
4
Йордан Тезе
82′
11
Магнес Аклиуш
43′
28
Мамаду Кулибали
45+3′
9
Фоларин Балогун
76′
14
Мика Биерет
6
Денис Закария
76′
27
Крепин Диатта
15
Ламин Камара
45+1′
62′
31
Ансу Фати
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
87′
18
Фабьен Сентонз
27
Дейвер Мачадо
10
Матти Аблен
17
Демен Ассумани
4
Абакар Силла
46′
3
Николя Козза
2
Али Юссиф
78′
19
Юссеф Эль-Араби
13
Франсис Коклен
66′
8
Йоханн Лепено
21
Мохамед Каба
66′
28
Ибраима Сиссоко
90+1′
20
Реми Кабелла
66′
37
Иньятиус Ганаго
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти