Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.18
П2
3.15
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.18
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
6.40
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.66
П2
3.72
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.25
П2
3.05
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.07
П2
4.63
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.25
X
6.16
П2
1.30
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.08
П2
2.35
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.08
П2
4.12
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.31
П2
2.28
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.05
П2
5.90
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.19
П2
4.05
Футбол. Франция
21:00
Лилль
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.18
П2
5.70
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.50
П2
7.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.68
П2
1.96
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2

Футболист «Монако» Головин оценил ассистентский дубль в матче с «Нантом»

Его команда одержала победу со счетом 3:1.

Источник: Getty Images

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин смог отметиться результативными действиями в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу против «Нанта» благодаря слаженной игре команды, которая позволила эффективно прессинговать соперника на его половине поля. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча прошла 13 февраля и завершилась победой «Монако» со счетом 3:1. Головин записал на свой счет две голевые передачи. На 65-й минуте полузащитник получил желтую карточку за споры с арбитром. После этого россиянин саркастически похлопал этому решению судьи, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«В целом получилась очень неплохая для нас игра, — сказал Головин. — Мы достаточно быстро, еще до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты. Как могу прокомментировать свои голевые передачи? Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника, по сути не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали».

Головин прокомментировал эпизод с удалением. «Думаю, здесь нет ничего серьезного, небольшое недоразумение. Наверное, где-то и меня захлестнули излишние эмоции, но, по-моему, и рефери в той ситуации вполне мог ограничиться желтой карточкой. Благодарен партнерам, которые при хорошей поддержке болельщиков довели матч до победы», — заключил он.

«Монако» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 31 очко.

Монако
3:1
Первый тайм: 3:1
Нант
Футбол, Франция, 22-й тур
13.02.2026, 23:05 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луиш Каштру
Голы
Монако
Симон Адингра
25′
Симон Адингра
(Александр Головин)
28′
Денис Закария
(Александр Головин)
30′
Нант
Фабьен Сентонз
(Дейвер Мачадо)
45+1′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
64′
65′
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
76′
4
Йордан Тезе
82′
11
Магнес Аклиуш
43′
28
Мамаду Кулибали
45+3′
9
Фоларин Балогун
76′
14
Мика Биерет
6
Денис Закария
76′
27
Крепин Диатта
15
Ламин Камара
45+1′
62′
31
Ансу Фати
Нант
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
87′
18
Фабьен Сентонз
27
Дейвер Мачадо
10
Матти Аблен
17
Демен Ассумани
4
Абакар Силла
46′
3
Николя Козза
2
Али Юссиф
78′
19
Юссеф Эль-Араби
13
Франсис Коклен
66′
8
Йоханн Лепено
21
Мохамед Каба
66′
28
Ибраима Сиссоко
90+1′
20
Реми Кабелла
66′
37
Иньятиус Ганаго
Статистика
Монако
Нант
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
6
2
Угловые
9
3
Фолы
15
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти