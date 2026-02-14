Сафонов выложил пост после поражения от «Ренна»: «Лучшее что можно сделать — не повторять тех же ошибок»

«После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее что можно сделать — не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу. На очереди “Монако”. В понедельник в путь», — написал Сафонов в своем телеграм-канале, показав фотографии с матча.
17 февраля «ПСЖ» на выезде сыграет с «Монако» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Футбол, Франция, 22-й тур
13.02.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Роазон Парк
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Луис Энрике
Голы
Ренн
Муса Аль-Таамари
34′
Эстебан Леполь
(Себастьян Шиманьски)
69′
Бриль Эмболо
(Людовик Блас)
81′
ПСЖ
Усман Дембеле
71′
Составы команд
Ренн
30
Брис Самба
18
Махамаду Надига
26
Кантен Мерлен
3
Лилиан Брассье
24
Антони Руо
21
Валентен Ронжье
45
Махди Камара
70
Арно Норден
65′
10
Людовик Блас
11
Муса Аль-Таамари
90′
35
Элиас Лехендре
17
Себастьян Шиманьски
74′
6
Джауи Сиссе
9
Эстебан Леполь
74′
7
Бриль Эмболо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
74′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
60′
19
Ли Кан Ин
7
Хвича Кварацхелия
60′
29
Брэдли Барколя
87
Жоау Невеш
71′
27
Педро Фернандес
Статистика
Ренн
ПСЖ
Удары (всего)
13
22
Удары в створ
4
7
Угловые
5
8
Фолы
10
9
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
