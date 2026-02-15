Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Леванте
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
3.46
X
2.30
П2
3.26
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.70
П2
1.31
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
Все коэффициенты
П1
5.70
X
1.36
П2
12.50
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.90
П2
3.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.08
П2
5.04
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче Ла Лиги

«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Райо Вальекано» обыграл «Атлетико» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридское дерби, которое прошло в воскресенье в Леганесе, завершилось со счетом 3:0. Мячи забили Фран Перес (40-я минута), Оскар Валентин (45) и Нобель Менди (76).

Решение о переносе матча в Леганес из Мадрида из-за неудовлетворительного качества поля приняла Ла Лига. Ранее по этой же причине был перенесен на другую дату домашний матч «Райо Вальекано» с «Овьедо».

«Райо Вальекано» прервал трехматчевую серию поражений в Ла Лиге и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Атлетико» с 45 баллами располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Райо Вальекано» 21 февраля в гостях сыграет с «Бетисом», а команда Диего Симеоне в тот же день примет «Эспаньол».

Райо Вальекано
3:0
Первый тайм: 2:0
Атлетико
Футбол, Испания, 24-й тур
15.02.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Вальекас
Главные тренеры
Иньиго Перес
Диего Симеоне
Голы
Райо Вальекано
Фран Перес
(Андрей Рацю)
40′
Оскар Валентин
45′
Нобель Менди
(Ривера Альваро Гарсия)
76′
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
22
Альфонсо Эспино
24
Флориан Лежен
32
Нобель Менди
23
Оскар Валентин
12
Ильяс Ахомаш
74′
11
Рэнди Нтека
21
Фран Перес
64′
33
Йозуа Вертроуд
7
Изи Палазон
64′
4
Педро Диас
19
Хорхе Де Фрутос
64′
18
Ривера Альваро Гарсия
90+2′
15
Херард Гумбау
83′
17
Унаи Лопес
Атлетико
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
23
Николас Гонсалес
2
Хосе Хименес
11
Тьяго Альмада
9
Александр Серлот
3
Маттео Руджери
56′
24
Робен Ле Норман
10
Алекс Баэна
56′
21
Обед Варгас
15
Клеман Лангле
63′
14
Маркос Льоренте
70′
4
Родриго Мендоса
52′
56′
19
Хулиан Альварес
5
Джонни Кардозо
29′
63′
22
Адемола Лукман
Статистика
Райо Вальекано
Атлетико
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
9
4
Угловые
4
8
Фолы
10
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти