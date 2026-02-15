«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Райо Вальекано» обыграл «Атлетико» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридское дерби, которое прошло в воскресенье в Леганесе, завершилось со счетом 3:0. Мячи забили Фран Перес (40-я минута), Оскар Валентин (45) и Нобель Менди (76).
Решение о переносе матча в Леганес из Мадрида из-за неудовлетворительного качества поля приняла Ла Лига. Ранее по этой же причине был перенесен на другую дату домашний матч «Райо Вальекано» с «Овьедо».
«Райо Вальекано» прервал трехматчевую серию поражений в Ла Лиге и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Атлетико» с 45 баллами располагается на четвертой позиции.
В следующем туре «Райо Вальекано» 21 февраля в гостях сыграет с «Бетисом», а команда Диего Симеоне в тот же день примет «Эспаньол».
Иньиго Перес
Диего Симеоне
Фран Перес
(Андрей Рацю)
40′
Оскар Валентин
45′
Нобель Менди
(Ривера Альваро Гарсия)
76′
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
22
Альфонсо Эспино
24
Флориан Лежен
32
Нобель Менди
23
Оскар Валентин
12
Ильяс Ахомаш
74′
11
Рэнди Нтека
21
Фран Перес
64′
33
Йозуа Вертроуд
7
Изи Палазон
64′
4
Педро Диас
19
Хорхе Де Фрутос
64′
18
Ривера Альваро Гарсия
90+2′
15
Херард Гумбау
83′
17
Унаи Лопес
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
23
Николас Гонсалес
2
Хосе Хименес
11
Тьяго Альмада
9
Александр Серлот
3
Маттео Руджери
56′
24
Робен Ле Норман
10
Алекс Баэна
56′
21
Обед Варгас
15
Клеман Лангле
63′
14
Маркос Льоренте
70′
4
Родриго Мендоса
52′
56′
19
Хулиан Альварес
5
Джонни Кардозо
29′
63′
22
Адемола Лукман
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти