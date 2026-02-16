Ричмонд
Конте о 2:2 с «Ромой»: «Наполи» победил бы по очкам, будь это боксерский поединок. Это был зрелищный матч в английском стиле"

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ничьей с «Ромой» (2:2) в 25-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

«Отыграться дважды и удержать “Рому” — это уже само по себе серьезное достижение. Если бы это был боксерский поединок, уверен, мы бы победили по очкам. Получился зрелищный матч с высочайшей интенсивностью. Играть было непросто — обе команды прессинговали очень агрессивно.

Это была игра в английском стиле. Нам нужно продолжать в том же духе, понимая, что в ближайших 13 турах мы строим свое будущее. От того, как проведем этот отрезок, будет зависеть и наш следующий сезон, и то, в каком еврокубке мы сыграем.

Это будет непросто: наши конкуренты организованы, укомплектованы и обладают серьезными ресурсами. Но мы стараемся выходить за пределы собственных возможностей и двигаться вперед", — сказал Конте.

Наполи
2:2
Первый тайм: 1:1
Рома
Футбол, Италия, 25-й тур
15.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Джанпьеро Гасперини
Голы
Наполи
Леонардо Спинаццола
(Эльиф Эльмас)
40′
Алиссон Сантос
(Джоване)
82′
Рома
Дониэлл Мален
(Брайан Сарагоса)
7′
Дониэлл Мален
71′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
13
Амир Ррахмани
69′
70′
17
Матиас Оливера
37
Леонардо Спинаццола
70′
27
Алиссон Сантос
20
Эльиф Эльмас
79′
6
Билли Гилмор
21
Маттео Политано
85′
30
Паскуале Маццокки
26
Антонио Вергара
79′
23
Джоване
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
26′
87
Даниэле Гиларди
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
4
Брайан Кристанте
43
Уэсли Винисиус
73′
12
Константинос Цимикас
14
Дониэлл Мален
73′
78
Робиньо Ваз
61
Никколо Пизилли
65′
8
Нейл Эль-Айнауи
7
Лоренцо Пеллегрини
65′
20
Лоренцо Вентурино
97
Брайан Сарагоса
46′
18
Матиас Соуле
Статистика
Наполи
Рома
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
7
2
Угловые
2
1
Фолы
14
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти