Гвардиола про отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в АПЛ: «Таблица меня совершенно не волнует»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что команда не думает о турнирной таблице АПЛ.

Источник: Reuters

«Вчера и до этого мы говорили только про “Ньюкасл”. Я не говорил про таблицу и наше место. Меня это совершенно не волнует. Задайте мне этот вопрос за два или три тура до конца, и дам ответ. 12 матчей — это целая вечность. Многое произойдет за это время — вот единственная правда, которая мне известна», — приводит ESPN слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» набрал 53 очка за 26 матчей и располагается на втором месте в таблице чемпионата Англии. Горожане уступают 5 баллов «Арсеналу», который находится на первой строчке.

21 февраля «Ман Сити» примет «Ньюкасл», а «канониры» на следующий день на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».

