Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»

Встреча в Мюнхене завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе «Баварии» дубль оформил Гарри Кейн (20-я, 68-я минуты), также мяч забил Александр Павлович (16). У «Айнтрахта» пенальти реализовал Йонатан Буркардт (77), также отличился Арно Калимуэндо (86).