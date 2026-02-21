Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»

Встреча в Мюнхене завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе «Баварии» дубль оформил Гарри Кейн (20-я, 68-я минуты), также мяч забил Александр Павлович (16). У «Айнтрахта» пенальти реализовал Йонатан Буркардт (77), также отличился Арно Калимуэндо (86).
«Бавария» (60 очков) возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Айнтрахт» (31) идет седьмым.
В следующем туре «Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией» в гостях 28 февраля. «Айнтрахт» 1 марта примет «Фрайбург».
Результаты других матчей:
- «Вольфсбург» — «Аугсбург» — 2:3;
- «Унион» — «Байер» — 1:0;
- «Кёльн» — «Хоффенхайм» — 2:2.
Футбол, Германия, 23-й тур
21.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альберт Риера
Голы
Бавария
Александр Павлович
16′
Гарри Кейн
(Йосип Станишич)
20′
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
68′
Айнтрахт Ф
Йонатан Буркардт
77′
Арно Калимуэндо
86′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
50′
21
Хироки Ито
17
Майкл Олисе
90′
4
Джонатан Та
10
Джамал Мусиала
78′
7
Серж Гнабри
6
Йозуа Киммих
90′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
77′
20
Том Бишоф
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
34
Ннамди Коллинз
90+2′
5
Орель Аменда
90+8′
21
Натаниэль Браун
16
Хуго Ларссон
19
Жан-Маттео Баойя
43′
15
Элье Схири
77′
2
Элиас Баум
20
Рицу Доан
60′
27
Марио Гетце
18
Махмуд Дауд
60′
9
Йонатан Буркардт
6
Оскар Хейлунн
77′
8
Фарес Шаиби
29
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
60′
25
Арно Калимуэндо
Статистика
Бавария
Айнтрахт Ф
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
24
9
Удары в створ
11
3
Угловые
8
2
Фолы
9
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Райхель
(Германия)
