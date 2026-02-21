«Челси» в добавленное время упустил победу над «Бернли» в чемпионате Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1. В составе «Челси» мяч забил Жоао Педро (4-я минута). У гостей отличился Зиан Флемминг (90+3).
На 72-й минуте главный арбитр Льюис Смит удалил с поля за вторую желтую карточку защитника столичного клуба Уэсли Фофана.
«Челси», набрав 45 очков, располагается на четвертом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лондонцы не проигрывают в чемпионате страны на протяжении шести матчей (четыре победы и две ничьи). «Бёрнли» с 19 очками находится в зоне вылета в Чемпионшип, занимая предпоследнюю, 19-ю строчку.
В следующем туре «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом» в гостях 1 марта. «Бёрнли» 28 февраля примет «Брентфорд».
Результаты других матчей:
- «Астон Вилла» — «Лидс» — 1:1;
- «Брентфорд» — «Брайтон» — 0:2.
Лиам Росеньор
Скотт Паркер
Жоао Педро
(Педру Нету)
4′
Зиан Флемминг
(Джеймс Уорд-Проуз)
90+3′
1
Роберт Санчес
90′
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
34′
72′
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
17
Андрей Сантос
24
Рис Джеймс
89′
34
Джош Ачимпонг
27
Мало Гюсто
80′
21
Йоррел Хато
90+5′
10
Коул Палмер
75′
4
Тосин Адарабиойо
7
Педру Нету
88′
19
Мамаду Сарр
20
Жоао Педро
80′
9
Лиам Делап
1
Мартин Дубравка
5
Максим Эстев
4
Джо Уорралл
28
Ханнибал Межбри
30′
19
Зиан Флемминг
10
Маркус Эдвардс
29
Джош Лоран
90+4′
78′
7
Якоб Брун Ларсен
2
Кайл Уокер
46′
23
Лукас Пирес
12
Башир Хамфрис
83′
17
Лум Чауна
11
Джейдон Энтони
84′
35
Эшли Барнс
8
Лесли Угочукву
57′
20
Джеймс Уорд-Проуз
Главный судья
Льюис Смит
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти