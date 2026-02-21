«Челси» в добавленное время упустил победу над «Бернли» в чемпионате Англии

«Челси», набрав 45 очков, располагается на четвертом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лондонцы не проигрывают в чемпионате страны на протяжении шести матчей (четыре победы и две ничьи). «Бёрнли» с 19 очками находится в зоне вылета в Чемпионшип, занимая предпоследнюю, 19-ю строчку.