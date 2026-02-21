Ричмонд
«Челси» в добавленное время упустил победу над «Бернли» в чемпионате Англии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1. В составе «Челси» мяч забил Жоао Педро (4-я минута). У гостей отличился Зиан Флемминг (90+3).

На 72-й минуте главный арбитр Льюис Смит удалил с поля за вторую желтую карточку защитника столичного клуба Уэсли Фофана.

«Челси», набрав 45 очков, располагается на четвертом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лондонцы не проигрывают в чемпионате страны на протяжении шести матчей (четыре победы и две ничьи). «Бёрнли» с 19 очками находится в зоне вылета в Чемпионшип, занимая предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом» в гостях 1 марта. «Бёрнли» 28 февраля примет «Брентфорд».

Результаты других матчей:

  • «Астон Вилла» — «Лидс» — 1:1;
  • «Брентфорд» — «Брайтон» — 0:2.

Челси
1:1
Первый тайм: 1:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 27
21.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Скотт Паркер
Голы
Челси
Жоао Педро
(Педру Нету)
4′
Бернли
Зиан Флемминг
(Джеймс Уорд-Проуз)
90+3′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
90′
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
34′
72′
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
17
Андрей Сантос
24
Рис Джеймс
89′
34
Джош Ачимпонг
27
Мало Гюсто
80′
21
Йоррел Хато
90+5′
10
Коул Палмер
75′
4
Тосин Адарабиойо
7
Педру Нету
88′
19
Мамаду Сарр
20
Жоао Педро
80′
9
Лиам Делап
Бернли
1
Мартин Дубравка
5
Максим Эстев
4
Джо Уорралл
28
Ханнибал Межбри
30′
19
Зиан Флемминг
10
Маркус Эдвардс
29
Джош Лоран
90+4′
78′
7
Якоб Брун Ларсен
2
Кайл Уокер
46′
23
Лукас Пирес
12
Башир Хамфрис
83′
17
Лум Чауна
11
Джейдон Энтони
84′
35
Эшли Барнс
8
Лесли Угочукву
57′
20
Джеймс Уорд-Проуз
Статистика
Челси
Бернли
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
2
4
Угловые
9
5
Фолы
13
11
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Льюис Смит
(Англия)
