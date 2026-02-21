«Монако» без Головина одержал победу над «Лансом» в Лиге 1

Первые два гола в игре забили хозяева, у которых отличились Одсонн Эдуард и Флориан Товен. У гостей во втором тайме забитыми мячами отметились Фоларин Балоган, Денис Закария и Ансу Фати.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил этот матч из-за дисквалификации. В прошлом туре он получил красную карточку в игре против «Нанта» (3:1).
«Ланс» прервал четырехматчевую победную серию во всех турнирах. Команда продолжает возглавлять таблицу Лиги 1 с 52 очками, однако у «ПСЖ», который идет вторым и уступает «Лансу» один балл, еще один матч в запасе.
«Монако» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в чемпионате Франции.
Футбол, Франция, 23-й тур
21.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Себастьян Поконьоли
Голы
Ланс
Одсонн Эдуар
(Адриен Томассон)
3′
Флориан Товен
56′
Монако
Фоларин Балогун
(Мамаду Кулибали)
62′
Денис Закария
(Кайю Энрике)
70′
Ансу Фати
72′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
4
Нидал Челик
20
Маланг Сарр
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
90+4′
14
Маттье Юдоль
28
Адриен Томассон
10
Флориан Товен
23
Сауд Абдулхамид
74′
75′
2
Рубен Агилар
87′
35
Антони Бермон
11
Одсонн Эдуар
63′
19
Абдалла Сима
5
Андрия Булатович
87′
7
Флориан Сотока
9
Аллан Сен-Максимен
75′
38
Райан Фофана
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
90+2′
6
Денис Закария
12
Кайю Энрике
4
Йордан Тезе
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
27
Крепин Диатта
31′
23
Аладжи Бамба
9
Фоларин Балогун
85′
14
Мика Биерет
24
Симон Адингра
69′
31
Ансу Фати
Статистика
Ланс
Монако
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
7
5
Угловые
7
2
Фолы
13
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти