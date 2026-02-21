Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.10
П2
11.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.85
П2
7.20
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.35
П2
3.17
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«Монако» без Головина одержал победу над «Лансом» в Лиге 1

«Монако» на выезде победил «Ланс» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:2.

Источник: AFP 2023

Первые два гола в игре забили хозяева, у которых отличились Одсонн Эдуард и Флориан Товен. У гостей во втором тайме забитыми мячами отметились Фоларин Балоган, Денис Закария и Ансу Фати.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил этот матч из-за дисквалификации. В прошлом туре он получил красную карточку в игре против «Нанта» (3:1).

«Ланс» прервал четырехматчевую победную серию во всех турнирах. Команда продолжает возглавлять таблицу Лиги 1 с 52 очками, однако у «ПСЖ», который идет вторым и уступает «Лансу» один балл, еще один матч в запасе.

«Монако» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в чемпионате Франции.

Ланс
2:3
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, 23-й тур
21.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Себастьян Поконьоли
Голы
Ланс
Одсонн Эдуар
(Адриен Томассон)
3′
Флориан Товен
56′
Монако
Фоларин Балогун
(Мамаду Кулибали)
62′
Денис Закария
(Кайю Энрике)
70′
Ансу Фати
72′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
4
Нидал Челик
20
Маланг Сарр
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
90+4′
14
Маттье Юдоль
28
Адриен Томассон
10
Флориан Товен
23
Сауд Абдулхамид
74′
75′
2
Рубен Агилар
87′
35
Антони Бермон
11
Одсонн Эдуар
63′
19
Абдалла Сима
5
Андрия Булатович
87′
7
Флориан Сотока
9
Аллан Сен-Максимен
75′
38
Райан Фофана
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
90+2′
6
Денис Закария
12
Кайю Энрике
4
Йордан Тезе
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
27
Крепин Диатта
31′
23
Аладжи Бамба
9
Фоларин Балогун
85′
14
Мика Биерет
24
Симон Адингра
69′
31
Ансу Фати
Статистика
Ланс
Монако
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
7
5
Угловые
7
2
Фолы
13
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти