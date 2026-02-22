Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
10.00
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.55
П2
1.62
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.45
П2
3.01
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
6.20
П2
1.20
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.50
П2
36.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
2
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.15
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.62
П2
4.98
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.38
П2
1.67
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.36
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.62
П2
2.96
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
4.86
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

«Аталанта» нанесла поражение «Наполи» в Серии А

«Аталанта» на своем поле победила «Наполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Источник: AFP 2023

На 18-й минуте Сэм Бекем вывел гостей вперед. На 61-й минуте Марио Пашалич сравнял счет, а на 81-й Лазар Самарджич принес победу хозяевам.

«Наполи» с 50 очками сохраняет третье место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» набрала 45 очков и располагается на седьмой позиции. Команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей.

В следующем туре «Наполи» 28 февраля встретится с «Вероной», «Аталанта» 1 марта сыграет против «Сассуоло».

Аталанта
2:1
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Италия, 26-й тур
22.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Антонио Конте
Голы
Аталанта
Марио Пашалич
(Никола Залевски)
61′
Лазар Самарджич
(Лоренцо Бернаскони)
81′
Наполи
Сэм Бекема
(Мигель Гутьеррес)
18′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
77
Давиде Дзаппакоста
15
Мартен де Рон
8
Марио Пашалич
59
Никола Залевски
77′
42
Джорджио Скальвини
69′
19
Берат Джимсити
23
Сеад Колашинац
84′
69
Хонест Аханор
16
Рауль Белланова
57′
47
Лоренцо Бернаскони
90
Никола Крстович
57′
9
Джанлука Скамакка
7
Камалдин Сулемана
46′
10
Лазар Самарджич
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
20
Эльиф Эльмас
5
Жуан Жезус
37′
70′
17
Матиас Оливера
30
Паскуале Маццокки
63′
37
Леонардо Спинаццола
3
Мигель Гутьеррес
63′
21
Маттео Политано
27
Алиссон Сантос
85′
9
Ромелу Лукаку
26
Антонио Вергара
70′
23
Джоване
Статистика
Аталанта
Наполи
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
7
4
Угловые
6
1
Фолы
10
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти