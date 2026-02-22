«Аталанта» нанесла поражение «Наполи» в Серии А

На 18-й минуте Сэм Бекем вывел гостей вперед. На 61-й минуте Марио Пашалич сравнял счет, а на 81-й Лазар Самарджич принес победу хозяевам.
«Наполи» с 50 очками сохраняет третье место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» набрала 45 очков и располагается на седьмой позиции. Команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей.
В следующем туре «Наполи» 28 февраля встретится с «Вероной», «Аталанта» 1 марта сыграет против «Сассуоло».
Футбол, Италия, 26-й тур
22.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Антонио Конте
Голы
Аталанта
Марио Пашалич
(Никола Залевски)
61′
Лазар Самарджич
(Лоренцо Бернаскони)
81′
Наполи
Сэм Бекема
(Мигель Гутьеррес)
18′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
77
Давиде Дзаппакоста
15
Мартен де Рон
8
Марио Пашалич
59
Никола Залевски
77′
42
Джорджио Скальвини
69′
19
Берат Джимсити
23
Сеад Колашинац
84′
69
Хонест Аханор
16
Рауль Белланова
57′
47
Лоренцо Бернаскони
90
Никола Крстович
57′
9
Джанлука Скамакка
7
Камалдин Сулемана
46′
10
Лазар Самарджич
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
20
Эльиф Эльмас
5
Жуан Жезус
37′
70′
17
Матиас Оливера
30
Паскуале Маццокки
63′
37
Леонардо Спинаццола
3
Мигель Гутьеррес
63′
21
Маттео Политано
27
Алиссон Сантос
85′
9
Ромелу Лукаку
26
Антонио Вергара
70′
23
Джоване
Статистика
Аталанта
Наполи
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
7
4
Угловые
6
1
Фолы
10
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти