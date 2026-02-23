«Барселона» ответила на обвинения в финансовых нарушениях

Как сообщается на сайте сине-гранатовых, 15 января 2026 года журналисты двух СМИ и организация OCCRP обратились в «Барселону» с запросом о проверке информации и документов, якобы подтверждающих нарушения. В ходе внутренней проверки клуб установил, что информация не соответствует действительности и основана на предположительно ложных или сфальсифицированных документах. 19 января каталонцы уведомили об этом журналистов, попросив воздержаться от публикации.
По данным «Барселоны», ни одно из национальных СМИ, получивших эту информацию, не опубликовало ее, сочтя доказательства ложными.
Клуб заявил, что намерен начать юридические действия против авторов ложного отчета за клевету; потребовать от Дисциплинарного комитета применить строгие меры к причастным членам; принять меры в отношении СМИ, опубликовавшего статью, несмотря на недостоверность информации.
«Барселона» также выразила сожаление, что обвинения появились в разгар избирательного процесса в клубе, назвав это попыткой повлиять на демократический выбор членов клуба.