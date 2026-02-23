Вашингтон
«Барселона» ответила на обвинения в финансовых нарушениях

«Барселона» выступила с заявлением в ответ на жалобу одного из членов клуба, поданную в Национальный суд Испании, в которой руководство обвинялось в отмывании денег и получении необоснованных комиссионных. Новость о подаче жалобы в понедельник опубликовала газета El Periоdico.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте сине-гранатовых, 15 января 2026 года журналисты двух СМИ и организация OCCRP обратились в «Барселону» с запросом о проверке информации и документов, якобы подтверждающих нарушения. В ходе внутренней проверки клуб установил, что информация не соответствует действительности и основана на предположительно ложных или сфальсифицированных документах. 19 января каталонцы уведомили об этом журналистов, попросив воздержаться от публикации.

По данным «Барселоны», ни одно из национальных СМИ, получивших эту информацию, не опубликовало ее, сочтя доказательства ложными.

Клуб заявил, что намерен начать юридические действия против авторов ложного отчета за клевету; потребовать от Дисциплинарного комитета применить строгие меры к причастным членам; принять меры в отношении СМИ, опубликовавшего статью, несмотря на недостоверность информации.

«Барселона» также выразила сожаление, что обвинения появились в разгар избирательного процесса в клубе, назвав это попыткой повлиять на демократический выбор членов клуба.