«Барселона» ответила на обвинения в финансовых нарушениях

Как сообщается на сайте сине-гранатовых, 15 января 2026 года журналисты двух СМИ и организация OCCRP обратились в «Барселону» с запросом о проверке информации и документов, якобы подтверждающих нарушения. В ходе внутренней проверки клуб установил, что информация не соответствует действительности и основана на предположительно ложных или сфальсифицированных документах. 19 января каталонцы уведомили об этом журналистов, попросив воздержаться от публикации.