В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча

По их данным, конфликт в семье возник после того, как мужчина разразился ругательствами из-за судейского решения об отмене пенальти в ворота «Аталанты». Его 35-летняя жена решила, что оскорбления направлены в ее адрес, и вступила в словесную перепалку.
Женщина сказала супругу: «Уходи, или я тебя зарежу». После этого она бросила в него ножницы, промахнулась, взяла кухонный нож и со второй попытки нанесла удар мужчине в бок.
Пока истекающий кровью мужчина пытался вызвать скорую, жена продолжила нападение, бросая в него другие ножи. Один из них застрял в стене гостиной. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали женщину.
Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него множественные травмы, однако его жизни ничего не угрожает.
Матч «Аталанта» — «Наполи» состоялся 22 февраля и завершился со счетом 2:1.
Раффаэле Палладино
Антонио Конте
Марио Пашалич
(Никола Залевски)
61′
Лазар Самарджич
(Лоренцо Бернаскони)
81′
Сэм Бекема
(Мигель Гутьеррес)
18′
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
77
Давиде Дзаппакоста
15
Мартен де Рон
8
Марио Пашалич
59
Никола Залевски
77′
42
Джорджио Скальвини
69′
19
Берат Джимсити
23
Сеад Колашинац
84′
69
Хонест Аханор
16
Рауль Белланова
57′
47
Лоренцо Бернаскони
90
Никола Крстович
57′
9
Джанлука Скамакка
7
Камалдин Сулемана
46′
10
Лазар Самарджич
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
20
Эльиф Эльмас
5
Жуан Жезус
37′
70′
17
Матиас Оливера
30
Паскуале Маццокки
63′
37
Леонардо Спинаццола
3
Мигель Гутьеррес
63′
21
Маттео Политано
27
Алиссон Сантос
85′
9
Ромелу Лукаку
26
Антонио Вергара
70′
23
Джоване
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти