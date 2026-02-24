В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча

В Каподимонте (коммуна в Италии) 40-летний болельщик «Наполи» был госпитализирован после того, как его жена нанесла ему удар ножом во время просмотра по телевизору матча с «Аталантой». Об этом пишут L'Unione Sarda и La Gazzetta dello Sport.