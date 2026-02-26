Гол Роналду вывел «Аль-Наср» в лидеры чемпионата Саудовской Аравии

Встреча в Бурайде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мячи забили Криштиану Роналду (7-я минута), который реализовал 11-метровый удар, Кингсли Коман (31), Иньиго Мартинес (42, 80) и Садио Мане (52).