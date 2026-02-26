Гол Роналду вывел «Аль-Наср» в лидеры чемпионата Саудовской Аравии

Встреча в Бурайде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мячи забили Криштиану Роналду (7-я минута), который реализовал 11-метровый удар, Кингсли Коман (31), Иньиго Мартинес (42, 80) и Садио Мане (52).
Роналду отличился в третьем матче подряд после прекращения бойкота. Ранее португалец отказывался выходить на поле из-за недовольства действиями руководства клуба.
«Аль-Наср» (58 очков) одержал восьмую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице. «Аль-Наджма» (8) идет на последней строчке.
В ближайшем туре «Аль-Наср» в гостях сыграет с «Аль-Фейхой» 28 февраля.