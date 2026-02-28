Ричмонд
Руководство Лиги 1 перенесло матч «Пари Сен-Жермен» с «Нантом»

Матч «ПСЖ» против «Нанта» перенесли из-за подготовки к матчу против «Челси».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Руководство Лиги 1 по просьбе «Пари Сен-Жермен» перенесло матч команды с «Нантом», сообщается на странице футбольного чемпионата в соцсети Х.

Изначально встреча 26-го тура должна была пройти в Париже 15 марта. 17 марта парижскому клубу предстоит сыграть дома первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Челси».

Совет директоров Лиги 1 пошел навстречу «ПСЖ» и ради наилучшей подготовки действующего победителя Лиги чемпионов перенес встречу с «Нантом» на 20 апреля.

«ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, с 54 очками возглавляет таблицу Лиги 1, «Нант» (17 очков) занимает предпоследнее, 17-е место.