МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Наполи» победил «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Вероне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличился Расмус Хёйлунд (2-я минута) и Ромелу Лукаку (90+6). В составе хозяев гол забил Жан-Даниэль Акпа-Акпро (65).
«Наполи» с 53 очками занимает третье место в таблице Серии А. «Верона» (15 очков) идет в зоне вылета, располагаясь на последней, 20-й строчке.
В другом матче дня «Комо» победил на своем поле «Лечче» (3:1).
Футбол, Италия, 27-й тур
28.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Маркантонио Бентегоди
Главные тренеры
Паоло Саммарко
Антонио Конте
Голы
Верона
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
64′
Наполи
Расмус Хейлунн
(Антонио Вергара)
2′
Ромелу Лукаку
90+6′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
5
Андриас Эдмундссон
15
Виктор Нельссон
12
Домагой Брадарич
63
Роберто Гальярдини
18
Кирон Боуи
37
Армель Белла-Котчап
55′
3
Мартин Фресе
2
Дэниэл Ойегоке
70′
10
Томаш Суслов
74′
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
45+2′
82′
19
Тобиас Слотсагер
21
Абду Арруи
81′
82′
36
Шейх Ньясс
9
Амин Сарр
55′
25
Даниэль Москера
Наполи
1
Алекс Мерет
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
5
Жуан Жезус
90′
19
Расмус Хейлунн
20
Эльиф Эльмас
71′
21
Маттео Политано
78′
30
Паскуале Маццокки
37
Леонардо Спинаццола
52′
3
Мигель Гутьеррес
68
Станислав Лоботка
73′
6
Билли Гилмор
26
Антонио Вергара
56′
78′
23
Джоване
27
Алиссон Сантос
73′
9
Ромелу Лукаку
90+7′
Статистика
Верона
Наполи
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
2
5
Угловые
2
5
Фолы
11
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти