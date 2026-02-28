«Наполи» победил «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу

Встреча в Вероне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличился Расмус Хёйлунд (2-я минута) и Ромелу Лукаку (90+6). В составе хозяев гол забил Жан-Даниэль Акпа-Акпро (65).