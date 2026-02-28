Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Анже»

«Монако» набрал 37 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» располагается на 12-й строчке с 29 очками. В следующем туре «Монако» 6 марта в гостях сыграет с ПСЖ, «Анже» на следующий день на выезде встретится с «Нантом».