Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Анже»

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» со счетом 2:0 обыграл «Анже» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции.
Голами отметились Фоларин Балоган (57-я минута) и Симон Адингра (62).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и отметился результативной передачей. Россиянин впервые после перехода в стан монегасков отдал голевые передачи в трех играх подряд. Всего у Головина пять результативных пасов в шести последних матчах.
«Монако» набрал 37 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» располагается на 12-й строчке с 29 очками. В следующем туре «Монако» 6 марта в гостях сыграет с ПСЖ, «Анже» на следующий день на выезде встретится с «Нантом».
Головину 29 лет, за «Монако» полузащитник выступает с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 27 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 2 голами и отдал 6 результативных передач.
Себастьян Поконьоли
Александр Дюжо
Фоларин Балогун
57′
Симон Адингра
(Александр Головин)
62′
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
4
Йордан Тезе
15
Ламин Камара
10
Александр Головин
6
Денис Закария
90′
44
Самюэль Нибомбе
12
Кайю Энрике
46′
24
Симон Адингра
9
Фоларин Балогун
73′
14
Мика Биерет
23
Аладжи Бамба
67′
13
Кристиан Мависса
31
Ансу Фати
73′
29
Парис Бруннер
40
Умар Пона
45′
2
Карлан Аркус
21
Жордан Лефор
4
Усман Камара
93
Харис Белькебла
35
Проспер Петер
27
Лилиан Рао-Лисоа
85′
20
Мариус Луэ
26
Флоран Анин
81′
3
Жак Экоми
14
Яссин Бельхдим
56′
81′
5
Мариус Куркуль
6
Луи Мутон
69′
15
Пьеррик Капель
9
Годюэн Койялипу
70′
31
Аруна Джибирин
82′
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти